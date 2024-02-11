РФ завербувала майже 15 тисяч непальців для участі у війні проти України, — CNN

Один із завербованих бойовиків заявив, що після двох тижнів навчання його відправили на передову в Бахмут. Тепер він шкодує про своє рішення приєднатися до російської армії як іноземний найманець.

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Російська Федерація завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, а деякі, так і не повернулися. Їм обіцяли зарплату щонайменше 2000 доларів на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта, повідомляє CNN.

За даними журналістів, один із непальських добровольців 37-річний Рамчандра Хадка нещодавно повернувся в Непал після поранення на фронті в Україні.

Він розповів, що став свідком жахливих сцен, і шкодує про своє рішення приєднатися до армії Кремля як іноземний найманець.

"Я пішов у російську армію не заради задоволення. У мене не було жодних можливостей для роботи в Непалі. Але озираючись назад, це було неправильне рішення. Ми не думали, що нас так швидко відправлять на фронт і наскільки жахливою буде ситуація", — заявив Рамчандра Хадка.

За його словами, він прибув до Москви у вересні 2023 року. Після двох тижнів навчання його відправили на передову в Бахмут із пістолетом і базовою екіпіровкою.

"У Бахмуті немає ні п'яді землі, яка не постраждала від бомбардувань. Усі дерева, кущі та зелень... усе зникло. Більшість будинків зруйновано. Ситуація там настільки жахлива, що хочеться плакати", — згадує він.

Хадку двічі направляли в Бахмут і він провів там загалом один місяць. Він отримав кульове поранення в стегно. Після того, як його врятували і відвели на кілька сотень метрів від лінії фронту, у нього влучила шрапнель від касетної бомби.

"У мене досі болить голова, коли я думаю про жахливі сцени, які я бачив у зоні бойових дій", — сказав він.

Деякі бойовики стверджують, що, хоча й пішли воювати за гроші, вони не підтримують вторгнення Росії в Україну.

"Неправильно вторгатися в іншу країну. Кожен має право на життя. Усі країни повинні поважати суверенітет іншої країни. Неправильно, щоб людей будь-якої країни вбивали таким огидним способом. Неправильно, коли десятки тисяч людей помирають заради інтересів небагатьох", — сказав Хадка.

За даними джерел CNN він є одним із 15 000 непальських чоловіків, які приєдналися до армії Російської Федерації. ЗС РФ запропонували програму для іноземних бойовиків, яка включала зарплату щонайменше 2000 доларів на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта.

CNN надіслало МЗС Росії запит щодо кількості непальців, завербованих у російську армію, і скільки з них загинуло наразі. Однак відповіді видання наразі не отримало.

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що РФ завербувала найманців із Малайзії. У складі Збройних сил Російської Федерації були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби та представники інших країн, де є заборона на найманство, розповіли координатори підпілля.