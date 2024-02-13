Начались перебои со светом и водой: РФ атаковала Днепр ударными дронами (видео)

В ДТЭК заявили, что в результате атаки дронами было серьезно повреждено оборудование. Кроме того, из-за проблем с электроэнергией на ряде улиц прекращена подача воды.

В ночь с 12 на 13 февраля российские оккупанты дронами атаковали город Днепр. В результате был поврежден объект гражданской инфраструктуры, одна из ТЕС перестала вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщили в ДТЭК.

"Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", — сказано в сообщении.

В ДТЭК заявили, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция приостановила производство электроэнергии. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.

Как сообщило коммунальное предприятие "Днепрводоканал", из-за атаки дронов остановлено водоснабжение на ряде улиц. Среди них:

ул. Николая Михновского 5,5A, 7,9,10,11,11A, 13,13A, 17,19,21,23,25,25A,27,29,31;

пер. Фестивальный, 1,2,3,3А, 4,5,6,9,12,14,16,20,22,24,29,31;

просп. Мира 1Б,25,4А, 5,6,8,10,12,13,14,14A,16А, 17,18,21,29,31,33,35,37,47,49,51, 51A,55,59,63,63A,65,67,71,71A, 73,75,75A, 77,81,83,87,89,91,93,95;

ул. Березинская, 33,35,37,39,41,43,45,55,58,59,61;

ул. Ю. Магалевского, 1,2,6,8,10,11А, 12,14.15А;

пер. Свободный, 2А,3,4,5,6,7,12;

ул. Ю. Липы, 1,3,3Б,5,7,9,11,13,15,19,21,23;

Донецкое шоссе,97,99,105,107,109,111,113,115,119,121,121A,123,123 A, 129,131A,137.

Воздушная атака на Днепр: что известно

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, до этого сообщал, что россияне атакуют гражданскую инфраструктуру в городе.

"Ненавижу. Бьют по гражданской инфраструктуре", — написал он в 23:44.

Борис Филатов об обстреле Днепра дронами Фото: Скриншот

Также отметим, что Воздушные силы ВСУ впервые предупредили об активности вражеских дронов еще в 22:12 вечера. Тревога была объявлена в Херсонской, николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Сообщается, что Днепропетровскую область атаковали несколько групп вражеских БПЛА.

Позже в ВСУ сообщили, что россияне также запустили в сторону Днепра ракету. Отбой тревоги в связи с активностью беспилотников был объявлен в 00:35 ночи 13 февраля.

Напомним, что в полиции Харькова заявили, что в результате атаки на нефтебазу в городе 9 февраля произошла утечка нефтепродуктов. Загрязнены оказали более 10 тысяч квадратных метров земли. Всего на базе хранилось 3800 тонн топлива.