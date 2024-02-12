"Собранная недавно": экспертиза подтвердила удар по Киеву новой ракетой "Циркон" (видео)

Маркировка на обломках ракеты, как заявили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, указывает на дату производства ее составных компонентов в конце 2023-го или в начале 2024-го годов.

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Обломки ракеты 3М22 "Циркон" были найдены после обстрела Киева 7 февраля. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердили применение гиперзвукового оружия оккупантами. Александр Рувин, директор института КНИИСЭ, сообщил подробности в Telegram.

Маркировка на частях и обломках, идентификация деталей и узлов свидетельствуют об особенностях соответствующего типа оружия. Он рассказал, что ракету направляли в локацию, где вообще отсутствуют военные объекты, пострадала гражданская инфраструктура и гражданские.

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Эксперты отметили, что в ракетах войск РФ есть детали, которые можно применяться сразу в нескольких типах изделий, другие — узлы только для конкретных образцов. В этом случае были обнаружены элементы, которые характерны именно для "Циркона".

Ракета состоит из комплектующих узлов, обозначаемых соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и др. На дату производства ее составных компонентов указывают общую маркировку для ракет — 3М22. Это период — в конце 2023-го или в начале 2024-го года. На дату производства ее составных компонентов указывают и другие маркировки на обломках ракеты. Это означает, что ракета была собрана недавно.

Микроэлектроника малосбереженная, как отметили специалисты, практически не поддается анализу в связи с физическими повреждениями. Осуществляются мероприятия для определения состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. Затрудняет идентификацию значительная фрагментация ракеты.

Обстрел Киева 7 февраля

Украинские военные обозреватели сообщили, что во время массированной атаки на Украину 7 февраля россияне ударили по Киеву противокорабельной ракетой "Циркон". Доказательствами тому служит нетипичная траектория полета, а также деталь, на которой указана маркировка — ЗМ22.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ракеты, которыми атаковали Киев 7 февраля, двигались по баллистической траектории. Однако точные типы ракет установят эксперты. Обозреватели указали, что это мог быть не первый случай применения этого оружия.

Напомним, 13 февраля стало известно, что РФ испытывает в Украине новое ракетное вооружение. Среди ракет, применяемых в последнее время ВС РФ, эксперты называют Х-69, 3M22 "Циркон" и "Гром-Э1". Кроме того, во время ракетных ударов были задействованы северокорейские KN-23.