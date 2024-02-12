РФ испытывает в Украине новое ракетное вооружение: какой арсенал применяет противник (фото)

Среди ракет, применяемых в последнее время ВС РФ, эксперты называют Х-69, 3M22 "Циркон" и "Гром-Э1". Кроме того, во время ракетных ударов были задействованы северокорейские KN-23.

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События на театре военных действий в Украине указывают на растущую тенденцию к использованию Россией ракетного оружия, которое ранее применялось в редких случаях или находилось в стадии разработки. В частности, речь идет о таких ракетах, как Х-69, 3M22 "Циркон", "Гром-Э1", и даже некоторые ракеты, полученные из Северной Кореи. Подробно о применении этого вооружения рассказали 12 февраля обозреватели Bulgarian Military.

Х-69

Ракета Х-69 впервые привлекла внимание, когда появились подробности о ее использовании во время атак на Украину 7 февраля. Данная ракета является развитием Х-59 и предназначена для оперативного развертывания тактической авиации. Российские источники утверждают, что Х-69 изготовлена по технологии "стелс", затрудняющей радиолокационное обнаружение, имеет дальность 290 км и оснащена мощной 310-килограммовой боеголовкой.

"Появление этой ракеты свидетельствует о стремлении России сократить отставание от западных держав по авиационному ударному потенциалу. Это особенно заметно в их противодействии таким ракетам, как Storm Shadow/SCALP и JASSM", — подчеркивают эксперты.

Ракета Х-69

Также они отметили, что Х-69 изначально создавался для истребителя 5-го поколения Су-57. Однако вполне вероятно, что для ударов по Украине ее интегрировали с истребителем-бомбардировщиком Су-34.

3М22 "Циркон"

Сверхзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" морского базирования также были развернуты россиянами во время ударов 7 февраля. Изначально предполагалось, что эта система будет развиваться в гиперзвуковой комплекс с планерной боеголовкой, что отличало бы ее от Х-47 "Кинжал". Однако украинские военные специалисты предполагают, что "Циркон" скорее является аэробаллистической, а не полноценной гиперзвуковой ракетой. Это мнение разделяют и некоторые западные эксперты.

Модель ракеты 3М22 "Циркон"

"Гром-Э1"

Обозреватели пишут, что известно лишь несколько случаев применения гибридных ракет "Гром-Э1" в ходе российско-украинской войны. Но за последний месяц оккупанты дважды ее применили в бомбардировках, в частности, в Херсонской области и Мирнограде.

По сути, "Гром-Э1" имеет сходство с французскими боеприпасами AASM Hammer, но имеют повышенную дальность полета — до 120 км при весе боеголовки в 315 кг. Для достижения такой дальности ракета должна быть запущена на высоте 12 км.

Модель ракеты "Гром-Э1"

Hwasong-11A (KN-23)

Также согласно украинским источникам, противник применил северокорейские ракеты Hwasong-11A или KN-23. Они были использованы северокорейские ракеты Hwasong-11A [KN-23] были использованы совместно с ракетами С-300 для атаки на Селидово в Донецкой области в ночь на 8 февраля. Ранее обломки этих ракет были замечены в Харьковской области.

"Такая ситуация заставляет предположить, что РФ может контролировать корейские ракетные системы на нескольких участках фронта. Есть вероятность, что количество этих систем может увеличиться, но неясно, управляются ли они российскими или корейскими военными специалистами", — подытожили обозреватели.

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Напомним, многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота РФ после ремонта была спущена на воду. После модернизации субмарина станет носителем так называемых "гиперзвуковых" ракет 3М22 "Циркон".