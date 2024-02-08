Обстрел Селидово в Донецкой области: РФ могла бить баллистикой из КНДР, — полиция (фото)

В ночь на 7 февраля россияне выпустили по населенному пункту на Донбассе 8 ракет. Одна из них попала в многоквартирный дом.

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По предварительной информации, Россия для обстрела Селидово применила ракеты КN 23 и С-300. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Жертвой вражеской атаки стала 50-летняя женщина, ее тело достали из-под завалов спасатели. Еще семь человек получили ранения. Среди них — мальчик, которому завтра должно исполниться 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины — 38, 42, 64, 88 лет.

Известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия и 24 транспортных средств.

Местные продолжают обращаться в полицию с сообщениями о разрушениях. Полиция документирует последствия атаки.

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Северокорейская ракета KN-23: основные характеристики

KN-23 (официальное название Hwasong-11Ga) внешне похожа на российскую баллистическую ракету "Искандер-М", но более габаритная. Имеет квазибаллистическую траекторию.

С боевой частью в 500 кг может достигать до 450 км. С более легкой боевой частью дальность полета — 690 км.

Параметры:

Длина 7,5 м.

Диаметр 0,95 м.

Общая масса 3415 кг.

Боевая часть может быть обычная: унитарная или кассетная, или ядерная.

Напомним, Россия не впервые применяет ракеты KN-23. Международная организация Conflict Armament Research изучила обломки ракеты, которой РФ атаковала 2 января Харьков. Специалисты пришли к выводу, что ракета была изготовлена в КНДР и является, вероятно, KN-23 или KN-24. Поступили они на вооружение Северной Кореи в 2020 году.

7 февраля российские оккупанты вероятно выпустили две ракеты северокорейского производства. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны.

Россия по меньшей мере девять раз запускала баллистические ракеты, поставленные КНДР, против Украины. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил заместитель постпреда США Роберт Вуд.