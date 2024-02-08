Обстріл Селидового на Донеччині: РФ могла бити балістикою з КНДР, — поліція (фото)

У ніч на 7 лютого росіяни випустили по населеному пункту на Донбасі 8 ракет. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок.

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За попередньою інформацією, Росія для обстрілу Селидового застосувала ракети КN 23 та С-300. Про це повідомляє поліція Донецької області.

Жертвою ворожої атаки стала 50-річна жінка, її тіло дістали з-під завалів рятувальники. Ще семеро людей дістали поранення. Серед них — хлопчик, якому завтра має виповнитися 7 років, а також двоє чоловіків 18 і 51 років, чотири жінки — 38, 42, 64, 88 років.

Наразі відомо про пошкодження 53 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 4 закладів освіти, 2 адмінбудівель, приватного підприємства і 24 транспортних засобів.

Місцеві продовжують звертатись до поліції з повідомленнями про руйнування. Поліція документує наслідки атаки.

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Північнокорейська ракета KN-23: основні характеристики

KN-23 (офіційна назва Hwasong-11Ga) ззовні схожа на російську балістичну ракету "Іскандер-М", але більш габаритна. Має квазібалістичну траєкторію.

З бойовою частиною в 500 кг може сягати до 450 км. З легшою бойовою частиною дальність польоту — 690 км.

Параметри:

Довжина 7,5 м.

Діаметр 0,95 м.

Загальна маса 3415 кг.

Бойова частина може бути звичайна: унітарна або касетна, чи ядерна.

Нагадаємо, Росія не вперше застосовує ракети KN-23. Міжнародна організація Conflict Armament Research вивчила уламки ракети, якою РФ атакувала 2 січня Харків. Фахівці дійшли висновку, що ракета була виготовлена в КНДР і є, ймовірно, KN-23 або KN-24. Надійшли вони на озброєння Північної Кореї у 2020 році.

7 лютого російські окупанти ймовірно випустили дві ракети північнокорейського виробництва. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

Росія щонайменше дев'ять разів запускала балістичні ракети, поставлені КНДР, проти України. Про це під час засідання Радбезу ООН заявив заступник постпреда США Роберт Вуд.