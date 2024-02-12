РФ випробовує в Україні нове ракетне озброєння: який арсенал застосовує противник (фото)

Серед ракет, що застосовуються останнім часом ЗС РФ, експерти називають Х-69, 3M22 "Циркон" і "Гром-Э1". Крім того, під час ракетних ударів були залучені північнокорейські KN-23.

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Події на театрі військових дій в Україні вказують на зростаючу тенденцію до використання Росією ракетної зброї, яку раніше застосовували в рідкісних випадках, або яка перебувала на стадії розробки. Зокрема, йдеться про такі ракети, як Х-69, 3M22 "Циркон", "Гром-Э1", і навіть деякі ракети, отримані з Північної Кореї. Детально про застосування цього озброєння розповіли 12 лютого оглядачі Bulgarian Military.

Х-69

Ракета Х-69 вперше привернула увагу, коли з'явилися подробиці про її використання під час атак на Україну 7 лютого. Ця ракета є розвитком Х-59 і призначена для оперативного розгортання тактичної авіації. Російські джерела стверджують, що Х-69 виготовлена за технологією "стелс", що ускладнює радіолокаційне виявлення, має дальність 290 км і оснащена потужною 310-кілограмовою боєголовкою.

"Поява цієї ракети свідчить про прагнення Росії скоротити відставання від західних держав за авіаційним ударним потенціалом. Це особливо помітно в їхній протидії таким ракетам, як Storm Shadow/SCALP і JASSM", — підкреслюють експерти.

Ракета Х-69

Також вони зазначили, що Х-69 спочатку створювали для винищувача 5-го покоління Су-57. Однак цілком імовірно, що для ударів по Україні її інтегрували з винищувачем-бомбардувальником Су-34.

3М22 "Циркон"

Надзвукові ракети 3М22 "Циркон" морського базування також були розгорнуті росіянами під час ударів 7 лютого. Спочатку передбачалося, що ця система розвиватиметься в гіперзвуковий комплекс із планерною боєголовкою, що відрізняло б її від Х-47 "Кинжал". Однак українські військові фахівці припускають, що "Циркон" швидше є аеробалістичною, а не повноцінною гіперзвуковою ракетою. Цю думку поділяють і деякі західні експерти.

Модель ракети 3М22 "Циркон"

"Гром-Э1"

Оглядачі пишуть, що відомо лише кілька випадків застосування гібридних ракет "Гром-Э1" під час російсько-української війни. Але за останній місяць окупанти двічі її застосували в бомбардуваннях, зокрема, у Херсонській області та Мирнограді.

По суті, "Гром-Э1" має схожість із французькими боєприпасами AASM Hammer, але мають підвищену дальність польоту — до 120 км при вазі боєголовки в 315 кг. Для досягнення такої дальності ракета має бути запущена на висоті 12 км.

Модель ракети "Грім-Е1"

Хвасонг-11А (КН-23)

Також згідно з українськими джерелами, противник застосував північнокорейські ракети Hwasong-11A або KN-23. Вони були використані північнокорейські ракети Hwasong-11A [KN-23] були використані спільно з ракетами С-300 для атаки на Селидове в Донецькій області в ніч на 8 лютого. Раніше уламки цих ракет були помічені в Харківській області.

"Така ситуація змушує припустити, що РФ може контролювати корейські ракетні системи на кількох ділянках фронту. Є ймовірність, що кількість цих систем може збільшитися, але незрозуміло, чи керують ними російські або корейські військові фахівці", — підсумували оглядачі.

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Нагадаємо, багатоцільовий атомний підводний човен "Иркутск" проєкту 949АМ Тихоокеанського флоту РФ після ремонту спустили на воду. Після модернізації субмарина стане носієм так званих "гіперзвукових" ракет 3М22 "Циркон".