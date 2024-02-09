"Еще проходит испытания": эксперт ответил, могли ли в Украине сбить "Циркон" (видео)

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что в России еще не запустили промышленное производство противокорабельных ракет ЗМ22 "Циркон". Однако, по его словам, враг имеет пару десятков этих боеприпасов.

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7 февраля после массированного обстрела ВС РФ в Украине нашли якобы обломки ракеты ЗМ22 "Циркон". Действительно ли вражеские войска могли применить ее и возможно ли было бы такую сбить, ответил в эфире телемарафона 9 февраля военный эксперт Роман Свитан.

Он отметил, что Россия имеет не более "пары десятков" ракет "Циркон".

"Это еще не промышленное производство. Скорее всего, ракета еще проходит испытания. Может быть, на поле боя в том числе. Такая вероятность есть. Северокорейцы тоже испытывают свои ракеты KN-23 на нашей территории, надо это четко понимать", — объяснил Свитан.

Он подчеркнул, что новая российская ракета до сих пор существует только в инфопространстве, никто ее на самом деле не видел. Найденные обломки, похожие на детали "Циркона", могут свидетельствовать и о том, что ими была модернизирована ракета другого типа.

"Заявленные тактико-технические характеристики этой ракеты, которые есть в свободном доступе, говорят, что она может запускаться из стандартных шахт различного базирования — морского, подводного, наземного — и идти на гиперзвуке на очень больших высотах (30–40 километров)", — сказал эксперт.

Однако когда ракета заходит на цель, ее скорость замедляется — до 2–3 махов. Это типично для ракет такого уровня с боевой частью до полутонны, ведь их останавливает сама атмосфера.

"Это означает, что любая из систем, которая может перехватывать такую скорость — те же Patriot и с SAMP/T — они перехватывают", — добавил Свитан.

Комментарий Романа Свитана (о "Цирконе" — с 2:27)

Напомним, сообщалось, что ракету "Циркон" ВС РФ запустили 7 февраля — по Киеву. Об этом свидетельствовали необычная траектория полета цели и фото детали с соответствующей маркировкой.

В Воздушных силах пока не подтвердили, что была сбита ракета ЗМ22 "Циркон". Представитель командования Юрий Игнат рассказал, что обломки исследуются и тип ракеты можно будет определить только после экспертизы.