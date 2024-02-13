Потеряли танковую дивизию: эксперт объяснил, как ВС РФ потерпели неудачи под Авдеевкой

ВС РФ штурмовали Авдеевку четыре месяца, положив под городом треть собранных подразделений. В течение этого времени удалось оккупировать шестую часть населенного пункта.

ВС РФ четыре месяца подряд штурмуют Авдеевку в Донецкой области, потеряв при этом треть собранного войска. Кроме того, ВСУ обезвредили более чем танковую дивизию. Впрочем, вопреки продвижению российских подразделений вглубь населенного пункта, враг все же потерпел "катастрофу". В чем заключается проигрыш ВС РФ, объяснил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в статье на портале "Обозреватель".

Коваленко подсчитал, какие военные силы собрало российское командование под Авдеевкой. Согласно подсчетам, речь идет о 40 тысячах личного состава — это начальная группировка, собранная для наступления, и резервы, стянутые на помощь с других участков.

Украинское командование верифицировало обезвреживание 15 тыс. человек (то есть треть состава) — результат четырех месяцев наступления врага. Однако есть еще одна категория потерь ВС РФ — "неподтвержденные данные". Например, рассматривается случай подбития танка, на котором ехало 10 россиян. Точно известно об обезвреживании шести человек и бегстве трех. Но одного человека увезли в больницу: согласно "неподтвержденным данным", он также погиб: следовательно, из 10 человек не стало не 60%, а 70%. То есть, количество потерь ВС РФ под Авдеевкой может быть еще больше, подчеркнул Коваленко (плюс 10%).

Ориентировочные потери танков — от 315 ед. (верифицированные данные Генштаба ВСУ) до 514 ед. (по оценкам издания Forbes). Таким образом враг потерял танковую дивизию, пытаясь захватить населенный пункт площадью 29 кв. км, отметил Коваленко.

Военный обозреватель признал, что ВС РФ проникли в Авдеевку и ведут городские бои, направляясь по ул. Индустриальной к трассе 0542 (логистический путь ВСУ) и "перерезая" город пополам. Однако, чтобы достичь этого, россияне провели "самую большую и самую провальную кампанию". Кремль приказал российскому командованию оккупировать населенный пункт до "жесткого дедлайна", но "российские оккупационные войска битву за Авдеевку уже давно проиграли", подытожил Коваленко.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, ориентировочная длина линии фронта вокруг Авдеевки — около 30 км (от Степного на севере до Водяного на юге). Площадь населенного пункта — 29 кв. км. Площадь, захваченная россиянами, — до 5 кв.км: около 3 кв. км на севере возле Авдеевского коксохима и около 2 кв. км на юге в районе ресторана "Царская охота".

Ситуация под Авдеевкой — какая территория оккупирована ВС РФ Фото: DeepState

На портале "Минфин" на основе данных украинского командования создали инфографику о потерях ВС РФ за все месяцы войны. На инфографике можно увидеть, что потери живой силы и танков в октябре-ноябре 2023 года (начало штурмов Авдеевки) превысили соответствующие показатели февраля-марта 2023 года (бои под Бахмутом и Угледаром).

Потери ВС РФ — личный состав по состоянию на февраль 2024 года Фото: Портал Мінфін Потери ВС РФ — танки по состоянию на февраль 2024 года Фото: Портал Мінфін

Российские штурмы Авдеевки начались в октябре-ноябре 2023 года, ранее писал Фокус. Согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, после первых двух штурмов враг потерял более бригады живой силы (около 3 тыс. человек).

Напоминаем, 12 февраля аналитики немецкого издания Bild отметили, что от линии боев в Авдеевке до логистического пути ВСУ — около 200 м. 8 февраля это расстояние составляло 600 метров, показали на карте боевых действий DeepState.