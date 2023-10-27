Зеленский рассказал Сунаку, что РФ потеряла минимум бригаду в наступлении на Авдеевку, — ОП

Президент Украины также поблагодарил Великобританию за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.

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Вооруженные силы Российской Федерации потеряли по меньшей мере бригаду, пытаясь окружить и захватить Авдеевку, заявил президент Украины Владимир Зеленский премьер-министру Великобритании Риши Сунаку во время телефонного разговора 27 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В сообщении ОП говорится, что собеседники подробно обсудили ситуацию на фронте.

"Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял как минимум бригаду", — рассказал Владимир Зеленский.

Он также выразил благодарность за всю своевременную и разностороннюю помощь от Соединенного Королевства, в частности за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.

Зеленский и Сунак обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности по усилению украинской ПВО ракетами и средствами для борьбы с БПЛА.

Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 27 октября, на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отражено более 20 атак.

В общем, за прошедшие сутки на фронте произошло почти 70 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, 27 октября в ВСУ описали ситуацию на Таврическом направлении. На Таврическом направлении военные РФ нанесли 2 авиаудара, провели 44 боевых столкновения и осуществили 793 артобстрела.