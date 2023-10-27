Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Ситуація на Донбасі Російсько-українська війна Битва за Донбас

Зеленський розповів Сунаку, що РФ втратила мінімум бригаду в наступі на Авдіївку, — ОП

Володимир Зеленський, Ріші Сунак, правор Великої Британії, прапор України
Фото: Скриншот | Володимир Зеленський і Ріші Сунак. Архівне фото.

Президент України також подякував Великій Британії за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Related video

Збройні сили Російської Федерації втратила щонайменше бригаду, намагаючись оточити й захопити Авдіївку, заявив президент України Володимир Зеленський прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку під час телефонної розмови 27 жовтня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

У повідомленні ОП йдеться, що співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті.

"Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду", — розповів Володимир Зеленський.

Він також висловив подяку за всю своєчасну та різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Зеленський і Сунак обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української ППО ракетами та засобами для боротьби з БПЛА.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 27 жовтня, на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося майже 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

27 жовтня в ЗСУ описали ситуацію на Таврійському напрямку. На Таврійському напрямку військові РФ завдали 2 авіаударів, провели 44 бойових зіткнення та здійснили 793 артобстріли.