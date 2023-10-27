Три сотні окупантів і склад росіян: у ЗСУ описали ситуацію на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку військові РФ завдали 2 авіаудари, провели 44 бойових зіткнення і здійснили 793 артобстріли.

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Збройні сили України на Таврійському напрямку продовжують ліквідовувати російських загарбників. Так, минулої доби наші бійці знищили близько 300 окупантів, 6 одиниць техніки та склад боєприпасів ворога. Про це повідомляється в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

На Таврійському напрямку збройні сили Російської Федерації здійснили 2 авіаційні нальоти, 44 бойові зіткнення та 793 артилерійські обстріли.

Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОВСУ "Таврія" протягом доби виконали 1007 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога становили 286 осіб, 3 окупанти здалися в полон.

Також українські бійці знищили 6 одиниць військової техніки:

1 танк;

4 ББМ;

1 БПЛА.

Крім того, було знищено один склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, 22 вересня командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, а найбільший прорив українських сил ще попереду.

Зі свого боку колишній глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі 19 вересня припустив, що Україна продовжить наступ після зими. Він заявив, що всупереч заявам критиків контрнаступ ЗСУ не провалився, а у Сил оборони України "залишилося багато військової потужності".