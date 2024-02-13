ВС РФ нанесли удар по ферме под Купянском: есть жертвы (фото)

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, несовместимые с жизнью ранения получили двое гражданских.

Российские военные обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По информации чиновника, двое мужчин погибли, а еще двое людей получили ранения в результате вражеского обстрела.

"В 7:30 в результате обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин", — сказал он.

Помимо этого, еще один 36-летний мужчина и женщина получили взрывные ранения, их состояние оценивается как среднее.

Тем временем в Министерстве внутренних дел показали последствия вражеского удара по предприятию.

Фото: МВД Украины Фото: МВД Украины Фото: МВД Украины

"Зафиксировано попадание на территорию фермерского хозяйства. Погибли два человека, мужчины 55 и 56 лет. Также травмы получили еще два человека. Пострадавших доставили в больницу", — рассказали в МВД

Обстрел Украины в ночь на 13 февраля

Напомним, что в ночь на 13 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали ряд объектов в Украине, используя ударные дроны. Было зафиксировано попадание в энергетические и инфраструктурные объекты. Только в Днепровском районе силы ПВО перехватили 10 дронов. В Днепре был поврежден объект гражданской инфраструктуры, одна из ТЭС перестала вырабатывать электроэнергию.

Всего за ночь на 13 февраля Украина подвергалась обстрелу 23 ударными дронами типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда, который временно находится в оккупированном Крыму. По данным, полученным от ПВО, было сбито 16 вражеских дронов.