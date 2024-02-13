Российские минометы 2С41 "Дрок": что известно об оружии, и используется ли оно в Украине

Как отметил польский обозреватель Адам Свирковски, российский миномет еще не завершил процесс испытания. Более того, к нему необходимо еще разработать тактику применения.

Российская корпорация "Ростех" летом 2023 года объявила о проведении испытаний первой партии минометной системы 2С41 "Дрок" на территории Украины. А в начале февраля российские пропагандисты рассказали, что оружейники уже получили первые отзывы после применения установок на передовой и готовятся к их модернизации. О том, мог ли попасть "Дрок" на украинский фронт и что собой представляет данная система вооружения рассказали в Defence 24.

Несмотря на заявления российской стороны до сих пор не было информации о развертывании оснащенных 2С41 подразделений на территории Украины, отмечает автор публикации польский обозреватель Адам Свирковски. По его словам, получателями систем "Дрок" скорее всего стали воздушно-десантные войска (ВДВ), которые должны были получить 2С41 уже в 2021 году, когда было объявлено о начале их серийного производства.

"Однако нет никаких фото- или видеодоказательств того, что россияне испытывали свою систему в боевых условиях", — подчеркнул обозреватель,

Кроме того, система еще не завершила процесс испытания, поэтому в нее необходимо внести улучшения по запросам конечных пользователей и разработать тактику применения.

Возможности 2С41 "Дрок"

2С41 "Дрок" — российская самоходная минометная установка калибра 82 мм, устанавливаемая на бронетранспортер К-4386 "Тайфун-ВДВ" с защитой от мин и засад (MRAP). Комплекс предназначен для развертывания в подразделениях воздушно-десантных войск.

Он оснащен 450-сильным дизельным двигателем, соединенным с 9-ступенчатой коробкой передач. Машина может двигаться с максимальной дорожной скоростью более 100 км/ч, а максимальный запас хода составляет 1000 км.

Основное вооружение — 82-мм миномет 2B24, размещенный в турельной установке, расположенной в задней части машины. Дальность прицеливания составляет 6 000 метров, а боекомплект — 64 гранаты. При этом скорострельность системы составляет до 20 выстрелов в минуту. Дополнением к ней служит универсальный 7,62-мм пулемет ПКМ в беспилотном боевом модуле, расположенном в передней части крыши машины.

Миномет оснащен цифровой системой управления огнем (СУО) с оптико-электронным прицелом, которая позволяет экипажу вести огонь с минометного модуля не покидая машину.

Также имеется возможность вести минометный огонь с грунта, для этого в комплект входит отдельный миномет 2Б24 калибра 82-мм. Общий возимый боекомплект составляет 40 мин, хранящихся в боевом отделении. Переход из походного режима в боевой занимает меньше минуты, что подчеркивает общие характеристики мобильности всей системы.

Напомним, Минобороны Украины допустило к эксплуатации очередные образцы вооружения: артиллерию, миномет и другие средства поражения. всего за январь в Силах обороны допустили 40 образцов вооружения как украинской, так и западной разработки.