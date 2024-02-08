Огневая мощь на колесах: в Саудовской Аравии пойдут в серию минометы ALAKRAN (видео)

Минометные комплексы отличаются способностью легко интегрироваться практически в любой автомобиль с колесной формулой 4×4 и грузоподъемностью не менее 2 тонн. А развертывание системы занимает не больше 25 секунд.

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Компания NTGS и оборонный конгломерат Саудовской Аравии ERAF объявили о заключении партнерского соглашения, направленного на локализацию производства и интеграции мобильной минометной системы ALAKRAN на подходящую автомобильную платформу. Об этом 8 февраля сообщили обозреватели Defence Blog.

Данное соглашение, пишут авторы публикации, является стратегическим шагом в соответствии с программой Saudi Vision 2030, направленной на укрепление экономики за счет использования местных комплектующих и рабочей силы. В соответствии с соглашением, ERAF возглавит местное производство и будет эксклюзивно продавать комплексы ALAKRAN для армии Саудовской Аравии.

Что известно о минометном комплексе

Испанская минометная система ALAKRAN — это 122-мм вооружение, разработанное для решения ключевых тактических задач, возникающих на современном поле боя. Благодаря полностью цифровым и автоматизированным функциям, минометная система обеспечивает удобное управление и доказала свою эффективность в различных оперативных условиях, включая городскую, пустынную, лесную, горную и снежную местность. Отмечается, что данная система уже развернута в нескольких зонах активных конфликтов по всему миру.

Одной из отличительных особенностей системы является ее способность легко интегрироваться практически в любой автомобиль с колесной формулой 4×4 и грузоподъемностью не менее 2 тонн.

Минометный комплекс ALAKRAN

"Используя запатентованные технологические достижения, ALAKRAN превосходит своих конкурентов, обеспечивая превосходную мобильность, точность, огневую мощь и безопасность экипажа", — пишут обозреватели.

Минометная установка выполнена в виде модуля, быстро приспосабливаемого к выбранному шасси. Дульнозарядный миномет с квадратной опорной плитой укреплен в кормовой части авто на раме с гидравлическим приводом, которая поворачивается в вертикальной плоскости. Плита может быстро спускаться на грунт, а подготовка к стрельбе не занимает много времени.

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Обратным образом комплекс может быстро свернуть установку и поменять место дислокации, обеспечивая высокую маневренность. Перевод из боевого положения в походное занимает 15-25 с, что позволяет уменьшить уязвимость системы и ее расчета.

Максимальная скорострельность миномета составляет 12 выстрелов в минуту, но только в первую минуту. Далее нормальный режим стрельбы – 4 выстрела в минуту. Дело в том, что ALAKRAN считается одним из самых легких 120 мм минометов, поэтому максимальная скорострельность создает довольно напряженный режим с точки зрения разогрева сравнительно легкого ствола.

Ранее сообщалось, что американские военные во время учений продемонстрировал стрельбу нового минометного транспортера AMPV M1287. Это 120-мм оружие с системой управления огнем M95 предназначено для обеспечения непрямой огневой поддержки танков и способно поражать цели на дистанции 7,2 км.