Масштабная закупка против дронов: армия США вооружается перехватчиками Coyote 2C (видео)

Для борьбы с БПЛА на Ближнем Востоке армия США закупит 600 таких систем. А стоимость контракта составила 75 млн долларов.

Армия США решила закупить 600 единиц перехватчиков дронов Coyote 2C с радиолокационным наведением. А в течение следующих пяти лет американские военные хотят получить и развернуть тысячи перехватчиков Coyote и сотни связанных с ними пусковых установок и радаров. Об этом 12 февраля сообщили обозреватели Defense News.

"Армия США нуждается в разработке, производстве и обслуживании средств противодействия вооруженным противником и собирающим разведданные БПЛА, действующим на различных скоростях и высотах, которые нацелены на интересы США и их союзников в стране и за рубежом", — говорится в правительственном уведомлении.

Сумма контракта составляет 75 млн долларов. Данный вид вооружения планируется применять для отражения атак йеменских повстанцев-хуситов на военные корабли США в Красном море, а также на американские базы в ближневосточном регионе.

Система Coyote 2C состоит из:

ракет Coyote с пусковыми установками;

пушек калибра 30-мм и 50-мм;

системы электронной борьбы (EW);

электрооптической/инфракрасной камеры и радара Ku-диапазона;

радиочастотной системы (KuRFS) под управлением системы командования и управления ПВО.

В качестве платформы используется машина M-ATV или Stryker, которая обеспечивает возможность идентификации и поражения БПЛА.

По информации обозревателей Defense Express, систему Coyote 2C можно назвать "упрощенным ЗРК", с дальностью поражения воздушных целей до 15 км. Точные характеристики перехватчика неизвестны, однако сообщается, что ракета летит с дозвуковой скоростью.

Ранее сообщалось, что американский корабль USS Carney впервые в истории перехватил зенитной ракетой SM-6 баллистическую противокорабельную ракету йеменских хуситов в Красном море.