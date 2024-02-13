Мобилизация в Украине: когда военнообязанный или резервист имеет право не идти в ТЦК

Согласно законодательству, существует перечень уважительных причин, когда военнообязанные и резервисты имеют право не явиться в ТЦК по повестке, но эти основания должны быть подтверждены документально.

Повестка требует присутствия адресата в территориальном центре комплектования. Цель визита варьируется в зависимости от типа повестки. Тем не менее, имеются ситуации, когда лицо имеет право отказаться от посещения ТЦК, несмотря на наличие повестки. Об этом говорится в материале издания NV.

С первого дня начала полномасштабного вторжения России продолжается мобилизация. Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, обязаны зарегистрироваться в военкомате и подлежат призыву на военную службу. Правительство и парламент намерены внести изменения в правила мобилизационных мероприятий. Планируется снизить возрастной предел для военнообязанных до 25 лет и ввести возможность прохождения воинского учета онлайн.

Независимо от трансформаций законодательства, остаются неизменными положения Конституции Украины. Согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности Украины является важнейшими функциями государства и делом всего Украинского народа. Также в соответствии со статьей 65 Конституции Украины Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины. Граждане несут воинскую службу в соответствии с законом.

Согласно существующим правилам, у военнообязанных и резервистов есть определенный список уважительных причин, по которым они имеют право не явиться в территориальный центр комплектования по повестке. Однако для использования этих оснований необходимо предоставить соответствующие документы в подтверждение.

Когда можно не идти по повестке в ТЦК

Согласно постановлению КМУ № 673 от 28 июля 2010 года законно утверждены пять оснований, когда лицо может несвоевременно прибыть по повестке, врученной в ТЦК или по вызову из воинской части. Последние изменения в порядок были внесены в текст 5 октября 2022 года. После них положения постановления начали распространяться в том числе и на резервистов, ранее они касались только военнообязанных.

Новая версия законопроекта предусматривает, что резервисты появляются в часть или воинское формирование, куда они зачислены, без повестки, а по вызову командира в любой форме. Военнообязанные же находятся на воинском учете в ТЦК по месту жительства, и для мобилизации необходимо вызвать их для уточнения данных и проверки состояния здоровья на военно-врачебной комиссии. Если такое лицо не имеет оснований для отсрочки и признано годным или ограниченно годным постановлением ВВК, ему вручают мобилизационное распоряжение — это и есть аналог вызова резервиста.

В соответствии с действующими правилами, уважительные причины, которые могут быть предоставлены военнообязанным или резервистам для объяснения их неприбытия или несвоевременного прибытия на призыв на сборы в установленное место и время, установленное руководителем соответствующего территориального центра комплектования (Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки), должны быть подтверждены соответствующими документами (справками). Перечень таких уважительных причин включает в себя:

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа), которая произошла позднее чем за семь суток до даты начала собрания; болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), проживающих вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником; осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие; попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию; сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Как изменится перечень уважительных причин в случае принятия законопроекта № 10449

В разделе 3 статьи 22 предложенного законопроекта "О мобилизационной подготовке и мобилизации" внесены изменения в перечень причин, которые признаются обоснованными для невозможности прибытия гражданина в Территориальный военный комиссариат (ТВК) в установленный срок, указанный в повестке. Представленные основания требуют подтверждения соответствующими документами от компетентных государственных органов.

Итак, уважительными причинами для неприбытия в ТЦК по повестке признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

действия страны-агрессора;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа);

или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок.

Лицо должно сообщить ТЦК о причинах неприбытия в течение трех суток с момента, установленного в повестке для прибытия в территориальный центр комплектования.

Что будет если не явиться по повестке

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения, в рамках своей компетенции, должны предоставить в течение десяти дней информацию о призывниках, включая данные о привлечении к уголовной ответственности и наличии (отсутствии) судимости, по требованию территориального центра комплектования.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск военнообязанного, который уклоняется от мобилизации.

Напомним, 6 февраля, комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки поддержал утверждение парламентом указов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации

В тот же день парламент утвердил указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении всеобщей мобилизации и действия военного положения. Решение поддержали 335 народных депутатов.