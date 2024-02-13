На аэродроме "Саки" в Крыму произошел пожар, — снимки NASA

Неподалеку от места пожара, по данным местных пабликов, расположена российская военная техника.

Во вторник, 13 февраля, во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Саки" в селе Новофедоровка произошел пожар. Об этом сообщают в мониторинговом Telegram-канале "Крымский ветер", ссылаясь на снимки со спутника NASA.

Неподалеку от места пожара находится стоянка военной техники и площадка радиолокационной станции (РЛС), отмечают в паблике.

Эта степная местность зимой редко вспыхивает сама по себе. Случайные пожары обычно бывают только летом, когда много сухостоя.

Также на снимке желтой точкой обозначили место попадания по командному пункту оккупантов 6 января 2024 года. Тогда украинские военные уничтожили пункт управления россиян на территории временно оккупированного Крыма. Это подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Зато в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над полуостровом работала противовоздушная оборона.

Напомним, 13 февраля 2024 года громкий взрыв прогремел в Джанкое. В администрации временно оккупированного полуострова и Минобороны РФ взрывы не комментировали. Однако от этих звуков, по информации местных пабликов, дрожали стекла в Красногвардейском районе.

31 января 2024 года Украина атаковала аэродром "Бельбек". Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о поражении по меньшей мере трех российских самолетов.