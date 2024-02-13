Работают в пять смен: Nammo организовала круглосуточное производство 155-мм снарядов

Необходимые объемы производства боеприпасов можно достигнуть увеличив количество производственных линий, отмечает руководство компании. На данный момент — это своеобразное "бутылочное горлышко" всего процесса.

Норвежско-финский производитель боеприпасов Nammo организовал на своих предприятиях производство 155-мм снарядов в пять смен, что означает практически круглосуточную работу заводов. Основная причина существенного наращивания темпов производства — поддержка Украины. Об этом 13 февраля сообщила в соцсетях сотрудник аналитического центра Финского института международных отношений в Хельсинки Минна Аландер.

Аналогичным образом поступило и руководство французской компании Eurenco в Карлскоге, где также увеличили темпы производства боеприпасов.

Вместе с тем, отмечает Аландер, даже при таких темпах мощностей боеприпасов все равно не хватает. И хотя производство на предприятии Nammo удвоилось с 2022 года, для достижения нужных объемов требуется несколько лет.

Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются производители, руководство европейского предприятия в Карлскоге надеется на расширения производства. В частности, рассматривается вариант увеличения цехов и сборочных линий, количество которых, на данный момент, является своеобразным "бутылочным горлышком".

"У Nammo есть план расширения, но пока мы не обеспечены финансами для его реализации", — говорит вице-президент компании Бьерн Андерссон.

Кроме того потребуется решить вопрос увеличения поставок на предприятия порохов.

"Практически на всех производственных линиях Eurenco мы работаем в пять смен. Все работают на полную мощность. Узкие места становятся очень очевидными не только в производстве, но и в обратной цепочке поставок. Во многих местах дела обстоят довольно туго. В нашем мире мы не привыкли работать так, как сейчас", — признался гендиректор Eurenco Даниэль Риден.

Ранее сообщалось, что ЕС не передаст Украине обещанный 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. В связи с этим глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывал производителей снарядов не поставлять изделия никому, кроме Киева.