Путин предлагал США заморозить войну в Украине, но переговоры не увенчались успехом, — Reuters

Источник в Соединенных Штатах в комментарии изданию отрицал любые официальные контакты с Кремлем и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах "за спиной" у Киева. Однако, по его словам, между россиянами "не в правительстве", вероятно, были неофициальные разговоры.

Президент Российской Федерации Владимир Путин через посредников предлагал Соединенным Штатам заморозить войну в Украине, однако они отклонили предложение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с обсуждениями.

"Провал подхода Путина открывает третий год самого массового конфликта в Европе со времен Второй мировой войны и показывает, насколько далеко друг от друга остаются две крупнейшие ядерные державы мира", — отмечают в издании.

Что о предложении Путина говорят в США

Источник в США в комментарии Reuters отрицал любые официальные контакты и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах без участия Украины.

В издании рассказали, что ранее американский чиновник, выступая в Вашингтоне на условиях анонимности, сказал, что США не участвовали ни в каких "кулуарных дискуссиях" с Россией, и что Вашингтон был последовательным в том, чтобы не действовать "за спиной" Украины.

По его словам, между россиянами "не в правительстве", вероятно, были неофициальные разговоры, однако отметил, что Соединенные Штаты в них не участвовали.

Американский чиновник предположил, что Москва, похоже, была разочарована тем, что Вашингтон неоднократно отказывался принять требования РФ по удержанию оккупированных украинских территорий.

Что рассказали российские источники

По информации российских собеседников, в прошлом году Путин публично и частным образом через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке и других, посылал Вашингтону "сигналы" о том, что он готов рассмотреть прекращение огня в Украине.

Источники уверяют, что глава страны-агрессора предлагал заморозить конфликт "на нынешних уровнях" и не желал уступать временно оккупированными украинскими территориями. Соответствующий "сигнал", как отмечают в издании, предлагал то, что некоторые в Кремле считали "лучшим путем к какому-то миру".

"Контакты с американцами ни к чему не привели", — заверил Reuters высокопоставленный российский источник, знакомый с дискуссиями в конце 2023 и начале 2024 годов.

Еще один российский источник подтвердил, что американцы через посредников сообщили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, поэтому предложения закончились провалом.

Третий собеседник заявил изданию, что "с американцами все развалилось". По его словам, в США "не хотели давить на Украину".

Дискуссии начались на фоне принятия Конгрессом помощи

Журналисты отмечают, что ранее не сообщалось о масштабных переговорах о прекращении огня и их неудаче. Это произошло в тот момент, когда президент США Джо Байден месяцами настаивал на том, чтобы Конгресс одобрил больше помощи Украине, но столкнулся с противодействием со стороны союзников лидера кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

"Кремль, Белый дом, Государственный департамент США и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказались от комментариев", — уверяют в издании.

В Кремле официально высказались о переговорах с Украиной

Напомним, 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление относительно перспектив мирных переговоров по Украине.

Спикер Кремля заявил, что Киеву и западным союзникам будет все труднее находить мирное решение после того, как договоренности, достигнутые в марте 2022 года, не были реализованы из-за британцев. Тогда, как считает Песков, Украина могла бы сесть за стол переговоров "с меньшими затратами".

Напомним, по мнению журналистов Bloomberg, интервью президента РФ Владимира Путина с Такером Карлсоном подтвердило, что основная цель российского лидера в войне против Украины заключается в территориальных завоеваниях. В публикации Марка Чемпиона говорится, что Путин убежден в принадлежности России некоторых украинских территорий.