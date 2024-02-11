Возникла другая реальность: в Кремле высказались о переговорах с Украиной

Спикер Кремля убежден, что у Украины в марте 2022 был шанс выйти на мирные договоренности с "меньшими издержками", но Киев тогда отказался из-за британцев.

Related video

Сейчас перед Украиной возникла другая реальность, поэтому достичь мирного урегулирования российско-украинской войны для Киева будет все тяжелее. Такое заявление относительно перспектив мирных переговоров по Украине сделал 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, Киеву и западным союзникам будет все тяжелее находить мирное решение после того, как договоренности, которые были достигнуты в марте 2022 не были реализованы из-за британцев. Между тем, считает Песков, Украина могла сесть за стол переговоров "с меньшими издержками".

"Каждый раз это будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины, потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте, но она этого не сделала", — заявил российский пресс-секретарь.

Он добавил, что если сейчас пойти на аналогичные переговоры, то перед украинской стороной возникла "другая реальность", которую якобы придется признать.

Важно

"Путин разозлен": Карлсон поделился впечатлениями от интервью с главой Кремля (видео)

"Сейчас, если идти на такие же переговоры, совсем другая реальность, и эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать", — подчеркнул Песков.

Отметим, что в таком контексте прозвучали слова и самого президента РФ Владимира Путина, который в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ответил на вопрос по поводу мирного урегулирования ситуации в Украине.

"Пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, если желание есть. Путь подумают как повернуть в другую сторону… До сих пор шумели и кричали, как добиться стратегического поражения России на поле боя. Это невозможно по определению. Подумайте теперь, что делать дальше, мы готовы", — заявил Путин.

Напомним, по мнению журналистов Bloomberg, интервью президента РФ Владимира Путина с Такером Карлсоном подтвердило, что основная цель российского лидера в войне против Украины заключается в территориальных завоеваниях. В публикации Марка Чемпиона говорится, что Путин убежден в принадлежности России некоторых украинских территорий.