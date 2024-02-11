Виникла інша реальність: у Кремлі висловилися про переговори з Україною

Спікер Кремля переконаний, що в України в березні 2022 року був шанс вийти на мирні домовленості з "меншими витратами", але Київ тоді відмовився через британців.

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Наразі перед Україною постала інша реальність, тому досягти мирного врегулювання російсько-української війни для Києва буде дедалі важче. Таку заяву щодо перспектив мирних переговорів щодо України зробив 11 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За словами спікера Кремля, Києву і західним союзникам буде дедалі важче знаходити мирне рішення після того, як домовленості, що були досягнуті в березні 2022 року, не були реалізовані через британців. Тим часом, вважає Пєсков, Україна могла сісти за стіл переговорів "з меншими витратами".

"Щоразу це буде важче і важче для колективного Заходу і для України, тому що Україна могла б із меншими витратами вийти на мирні домовленості в березні, але вона цього не зробила", — заявив російський прессекретар.

Він додав, що якщо зараз піти на аналогічні переговори, то перед українською стороною виникла "інша реальність", яку нібито доведеться визнати.

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"Зараз, якщо йти на такі самі переговори, зовсім інша реальність, і цю іншу реальність, хоч би як київському режиму було боляче, доведеться визнавати", — підкреслив Пєсков.

Зазначимо, що в такому контексті прозвучали слова і самого президента РФ Володимира Путіна, який під час інтерв'ю американському журналістові Такеру Карлсону відповів на запитання щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

"Нехай подумають, як зробити це гідно. Варіанти є, якщо бажання є. Нехай подумають, як повернути в інший бік... Досі галасували та кричали, як домогтися стратегічної поразки Росії на полі бою. Це неможливо за визначенням. Подумайте тепер, що робити далі, ми готові", — заявив Путін.

Нагадаємо, на думку журналістів Bloomberg, інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна з Такером Карлсоном підтвердило, що основна мета російського лідера у війні проти України полягає в територіальних завоюваннях. У публікації Марка Чемпіона йдеться, що Путін переконаний у приналежності Росії деяких українських територій.