"Где ты, милый": вдовы бойцов ВСУ показали последние сообщения любимым (фото)

Украинки в соцсетях поделились последними щемящими сообщениями, которые они присылали своим любимыми, которые погибли на войне.

Невеста погибшего украинского летчика Андрея Пильщикова ("Джуса") Мелания Подоляк в социальной сети Х выложила сообщение с последними сообщениями, которые ей присылал любимый. Девушка пошла на такой шаг, когда увидела в соцсетях сообщение другой девушки Екатерины Малиновской, которая также потеряла любимого на войне.

"Так выглядит, что рефлекс у всех одинаковый с первой минуты…Вот почему важно говорить и делиться болью. В такие моменты ты понимаешь, что у тебя нормальная реакция была, и ты не сошла с ума, — написала Мелания и прикрепила последнюю переписку с "Джусом".

Под постом Мелании украинские девушки и женщины начали делиться сообщениями, которые отправляли любимым парням, мужьям, друзьям, родителям и родственникам, но которые так и остались без ответа.

"Я без тебя эту жизнь не вывезу", "Боюсь, что эта тишина станет вечной", "Очень жду и не перестаю надеяться", "Где ты, милый", — вот такие сообщения навеки остались непрочитанными.

Напомним, 25 января 2024 года руководитель медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло, невеста погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова считает, что после победы в российско-украинской войне внутри Украины будет второй фронт. Девушка объяснила, что тогда в Украину начнут возвращаться те, кто заинтересован в "распиливании бюджетов". "Прибегут, как миленькие" тогда, когда в Украину придут деньги из-за рубежа на восстановление, на реинтеграцию, считает Михайлова.

Ранее, 8 января 2023 года, Михайлова возмутилась шуткой о вдовах, которую озвучила участница YouTube-проекта "Алкомики" Виктория Таран. Шутка была опубликована в Instagram-аккаунте резидентов "Столичного стендапа". По словам Михайловой, комики, которые шутят об украинках, потерявших близких на фронте, "плюют в лицо" тысячам украинских вдов, осиротевших детей и матерей.