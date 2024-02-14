Извлекает уроки из войны в Украине: Китай продолжает подготовку к затяжному конфликту, — СМИ

По словам журналистов, Пекин занимается улучшением системы мобилизации. Также принимаются меры по предоставлению военным доступа к гражданской инфраструктуре и запасам топлива.

Китай готовится к большой и затяжной войне в Индо-Тихоокеанском регионе, извлекая уроки из боевых действий в Украине. Об этом пишет издание Nikkei Asia.

Как рассказала аналитик Международного института стратегических исследований Мейя Нувенс, Пекин занимается улучшением системы мобилизации. Также принимаются меры по предоставлению военным доступа к гражданской инфраструктуре и запасам топлива

Сообщается, все это говорит о том, что Пекин считает, что конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе может быть не короткой, быстрой и стремительной победой после внезапного нападения, а затяжной войной. В материале говорится, что Китай изучает действия России в войне против Украины.

Лондонский аналитический центр предупредил о том, что война террористов ХАМАС и Израиля в Газе грозит перерасти в более широкий конфликт. Кроме того, перевороты в Нигере и Габоне, возвращение Азербайджана под свой контроль Нагорного Карабаха и подготовка к конфликту Китая из-за Тайваня и Южно-Китайского моря говорят об эре нестабильности.

По словам аналитиков, глобальные расходы на оборону в этом году превысят рекордные для 2023 года $2,2 трлн. Так, расходы Китая на оборону увеличились на 5,4% в 2023 году.

Издание пишет, что действия Пекина приводят к существенному увеличению оборонного бюджета в Восточной Азии. Расходы Тайваня выросли на 24,2% в 2023 году, в то время как Япония начала запланированный многолетний рост с увеличения на 10,5% в 2023 году.

В докладе Military Balanc отмечается, что текущая ситуация в сфере военной безопасности предвещает более опасное десятилетие. Работавший над докладом редактор Роберт Уолл заявил, что Россия не способна показать что-то особенное на поле боя. А вот Китай разрабатывает действительно новое оружие. Его подход к проектированию становится "более интересным".

"Вашингтон не зациклен на том, что делает Москва в плане вооружений. Он очень сосредоточен на том, что делает Пекин", — сказал Уолл.

В докладе также говорится, что Россия сейчас тратит более 30% своего национального бюджета на армию. С момента начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 3000 своих основных боевых танков — примерно столько, сколько у нее было на вооружении.

Ранее сообщалось, что Китай масштабно представил свое вооружение на WDS 2024. Площадь китайской экспозиции в пять превысила российскую. Она составила 4 668 кв. метров, при этом американские компании заняли 3 335 кв. метров, а Россия — всего лишь 800.