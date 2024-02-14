На новом "Рамштайне" расскажут о ситуации с F-16: отстают ли партнеры от графиков

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко сказала, что подготовка истребителей идет на нескольких уровнях. Речь идет не только о содержании самой машины, но также об обучении пилотов соответствующих навыков и владению английским языком.

На встрече по оборонным потребностям Украине в формате "Рамштайн" 14 февраля будет доклад о коалиции по подготовке истребителей F-16 для ВСУ. Об этом рассказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, пишет "Громадське радіо".

Галибаренко сказала, что подготовка истребителей идет на нескольких уровнях. Речь идет не только о содержании самой машины, но также об обучении пилотов соответствующих навыков и владению английским языком на должном уровне.

"Плюс огромный пласт — обучение персонала, которые будут обслуживать самолеты. И это также запускалось где-то вместе с пилотами, на одном уровне. Плюс еще подготовка определенной инфраструктуры. Потому что не все наши взлетно-посадочные полосы к этому готовы", — сказала она.

Также Галибаренко заявила, что отставания от графика нет, и первые самолеты для ВСУ ожидаются весной 2024 года. Уже 14 февраля будет доклад о коалиции о том, как все происходит. Предполагается, что после заседания будет более подробная информация.

"И весна 2024 – это реалистичные сроки, которые у нас назывались", — сказала она.

Напомним, что генерал США Дэн Хокансон рассказал, есть ли у них деньги для тренировок ВСУ на F-16. По его словам, Вашингтон обладает достаточными ресурсами и способностями, чтобы продолжить программу обучения украинских летчиков, которая уже находится в стадии реализации.