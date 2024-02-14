"2024 будет не менее тяжелым": ветеран АТО объяснил, как отсутствие мобилизации ударит по Украине

Полномасштабный конфликт в новом году встретится с двумя кризисными факторами. Первый зависит от украинцев — это мобилизация. Второй фактор — внешний, и связан с политикой США.

В 2024 году Украина встретится с не менее сложными вызовами, чем в 2022 году. В первые месяцы вторжения украинцы воспользовались неготовностью россиян к сопротивлению, при этом ВС РФ противостояли люди, которые действовали с героизмом. О том, какие проблемы проявятся в 2024 году, ветеран АТО, экс-командир отряда "Айдар" Евгений Дикий рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Дикий пояснил, что на сегодня Украина оказалась в "тяжелейшем военном кризисе", который вполне сравним с событиями первых месяцев российско-украинской войны в 2022 году. В те дни российское командование не планировало серьезно воевать, а солдаты ВС РФ шли вперед, "как на парад". Украинцы остановили продвижение врага, но после этого россияне сделали определенные выводы и провели самую большую мобилизацию с 1945 года. Между тем в Украине подобных мероприятий не провели, отметил обозреватель — и это одна из проблем, которая проявится в 2024 году.

"Это наша сорванная мобилизация. Пока орки делали самую большую мобилизацию после Второй мировой, мы почему-то решили, что эти люди, которые пошли на войну по призыву в начале 2022, нам эту войну до конца и довоюют".

Другая проблема — внезапная отмена финансирования со стороны США, подчеркнул экс-военный. По его мнению, сыграл "фактор Трампа", который "никто в мире не ожидал". Вследствие этого прекратились поставки БК.

"Сейчас есть всего две проблемы, но вместе они действительно создают самый тяжелый кризис после 2022 года. Это проблема снарядов и проблема людей", — подытожил Евгений Дикий.

Война 2024 — детали

Отметим, о необходимости мобилизации 450-500 тыс. человек сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции в 2023 году. Глава государства отметил, что именно такое число услышал от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В декабре 2023, а позже — в январе 2024 года, в Верховную Раду поступил законопроект, который вносил ряд изменений в систему мобилизации и военной службы. Среди правительственных предложений — усиление ответственности за уклонение от повестки, снижение нижнего возраста мобилизации, введение электронного кабинета для обновления данных воинского учета и др. Законопроект №10449 в феврале приняли в первом чтении: второе чтение и итоговое принятие планируют провести до конца февраля, — пояснил народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк.

Тем временем в США пятый месяц подряд не могут принять решение о предоставлении Украине финансовой помощи: в Палате представителей Конгресса представители Республиканской партии блокируют голосование. 13 февраля в Сенате несколько изменили предложение — удалили вопрос безопасности границы из законопроекта о финансовой помощи. Впрочем, председатель Палаты представителей Майк Джонсон возразил и против такого предложения.