Вспомним подлодку "Курск": Плетенчук прокомментировал потопление "Цезарь Куников"

Спикер украинских ВМС отметил, что из 13 кораблей Черноморского флота РФ, которые были у оккупантов на момент полномасштабного вторжения, на ходу осталось только пять единиц.

Украинские морские силы потопили большой десантный корабль (БДК) "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ. Комментируя событие спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" вспомнил слова российского президента Владимира Путина, который когда-то сказал о подводной лодке "Курск" — "она утонула".

Речь идет об атомном подводном ракетоносном крейсере "Курск" ВМФ России, которая затонула в Баренцевом море в результате катастрофы 20 августа 2000 года. Тогда на ее борту погибли все 118 человек экипажа.

"Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула" Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников", — сказал Плетенчук.

Он также отметил результативную работу сотрудников Главного управления разведки, благодаря которой очередной военный корабль оккупантов пошел на дно. После уничтожения БДК, подчеркнул Плетенчук, из 13 кораблей российского флота в Черном море "на ходу" осталось лишь пять единиц.

"755 проект очень популярен в Военно-морском флоте РФ. Этот БДК имеет много и собственного вооружения и соответствующие возможности касаемо высадки десанта на необорудованное побережье. И по состоянию на сейчас, из 13 кораблей которые были в распоряжении Черноморского флота на начало вторжения, полноценно осталось 5 единиц", — сказал спикер украинских ВМС.

Плетенчук также отметил дату поражения российского БДК. Дело в том, что корабль был назван в честь советского офицера Цезаря Куникова, который погиб 14 февраля 1943 года.

"Может это плохая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", — сказал Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук о потоплении БДК "Цезарь Куников" (смотреть с 40:02)

Ранее были опубликованы кадры атаки украинских морских беспилотников Magura V5 на десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки. В ГУР сообщили, что в результате поражения корабль получил критические повреждения и начал тонуть.