"Штурм захлебнулся еще на подходе": ВС РФ пошли в атаку, а оказались в плену (видео)

Российская пехота потерпела провал на фронте и спряталась в укрытии. Избежать встречи с бойцами ВСУ это им не помогло.

Российские оккупанты пошли в штурм на Запорожском направлении, но потерпели провал и оказались в плену. Деталями 13 февраля поделилась пресс-служба 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям — бронетехнику накрыли и повредили артой, после чего дезориентированные вражеские пехотинцы спрятались в укрытии. Тогда на зачистку серой зоны выдвинулась штурмовая группа 128 ОГШБр. После нескольких метких пулеметных очередей уцелевшие враги приняли единственное правильное решение — сдаться в плен", — рассказали в бригаде.

В результате штурм ВС РФ был отбит, а 11 вражеских бойцов попали в плен. Среди них оказались несколько бывших заключенных, несколько дагестанцев и житель Санкт-Петербурга.

"Все — военные 71 мотострелкового полка росармии. Сейчас они дают ценную информацию нашим контрразведчикам, а затем пополнят фонд для обмена пленными", — отметили в 128 ОГШБр.

Напомним, младший сержант ВСУ Станислав Бунятов рассказал о неудачном вражеском штурме под Марьинкой. Российская техника начала застревать в грязи, а сами армейцы — бросились бежать.

Украинский военный Павел "Булат" Патарецкий ответил, ожидать ли повторного наступления ВС РФ на Киев. По его словам, война в Украине — "на годы".