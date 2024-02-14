Аэроразведчики показали работу зажигательных "сбросов" против российских укрытий (видео)

Снаряды сбрасывают с помощью дронов на укрытия российских оккупантов. Эти зажигательные смеси уничтожают провизию врага и его технику.

Боеприпасы-сбросы с зажигательной смесью используют украинские военные против российских фортификаций. Работу таких снарядов обнародовали бойцы группы ударной аэроразведки Aerobomber_UA из 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского в своем Telegram во вторник, 13 февраля.

Дроны сбрасывают боеприпасы на позиции оккупантов, попадают в тентовое укрытие, под которым, вероятно, был склад провизии и легковоспламеняющихся материалов, пишет "Милитарный".

После поражения вражеской фортификации начинаются небольшие взрывы, напоминающие разрывы баллонов с газом. В очаге видны жестяные банки, что подтверждает догадку о складе провизии.

Напомним, 8 февраля соучредитель проекта "Милитарный" Юрий Висовень рассказал, что Вооруженные Силы Украины применяют аэростаты Aerobavovna, чтобы бить оккупантов. Эта новая технология может обеспечить связь для FPV-дронов на расстоянии 100 км и находиться в небе неделями.

13 февраля пресс-служба 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сообщила, что российские оккупанты пошли на штурм на Запорожском направлении, но оказались в плену. Вражескую бронетехнику украинские бойцы накрыли артиллерией. После чего дезориентированные вражеские пехотинцы спрятались в укрытие. На зачистку серой зоны выдвинулась штурмовая группа 128 ОГШБр. В результате чего 11 россиян попали в плен. Среди них оказались несколько бывших заключенных, несколько дагестанцев и житель Санкт-Петербурга.