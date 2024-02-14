Цели не изменились: нельзя верить заявлениям Кремля о мире, — эстонская разведка

По словам главы Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розина, европейский континент живет рядом с очень злым государством, которое продолжает вести войну против своих соседей. Амбиции Кремля очень большие.

Российская Федерация в последнее время активно может распространять заявления о возможном мире в войне с Украиной, однако это не соответствует действительности. Такое мнение выразил глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает ERR.

По его словам, Кремль в реальности намерен вести продолжительную войну, поэтому верить словам о возможном мирном урегулировании конфликта в ближайшее время не стоит.

"Мы живем рядом с очень злым государством, которое ведет завоевательную войну против своего соседа и чьи амбиции больше, чем только эта страна, Украина, и чьи амбиции также направлены на изменение всего европейского порядка безопасности. В последние два года мы видим, как ведется война. К счастью, цели не были достигнуты, но мы также видим, что эти цели – политическое и военное порабощение Украины – не изменились", – заявил Каупо Розин.

Отдельно было отмечено, что у Москвы есть возможность продолжать войну столько, сколько потребуется. Однако распространение слухов о "заинтересованности" Кремля закончить все продолжится. Хоть никаких действий он не предпринимает.

"Россия рассматривает как один из факторов риска для себя поддержку Украины со стороны Запада, поэтому одно из направлений ее действий – подорвать и, желательно, прекратить поддержку Запада. Мы видим, что есть разные люди, которыми Россия пытается манипулировать как информационными агентами или агентами влияния на Западе, и этот нарратив о мире – очень распространенная тема, которую продавливают. О нем Западу рассказывают различные российские аналитики, которые еще могут путешествовать, академики и так далее. Таких разговоров о мире очень много", – заявил далее Каупо Розин.

При этом, представитель эстонской разведки считает, что разговоры о мире нравятся обществу на Западе, но не стоит обманывать себя этим термином. Все дело в том, что небольшое перемирие действительно заморозит конфликт, однако не положит ему конец.

У России будет время на то, чтобы собраться силами и возобновить полноценную войну, продолжает Каупо Розин.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предлагал США заморозить войну в Украине, но переговоры не увенчались успехом. Источник в Соединенных Штатах в комментарии журналистам отрицал любые официальные контакты с Кремлем и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах "за спиной" у Киева. Однако, по его словам, между россиянами "не в правительстве", вероятно, были неофициальные разговоры.