Возле объектов инфраструктуры: на Харьковщине взрывотехники выявили минное поле (фото, видео)

По данным полиции, российские оккупанты заминировали критическую инфраструктуру в Изюмском районе. Специалисты обезвреживают снаряды.

На территории Харьковской области взрывотехники проводят разминирование объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 14 февраля.

Сообщается, что сотрудники взрывотехнической службы работают над выявлением и уничтожением опасных предметов на деоккупированных территориях в составе сводного отряда.

В частности, столичные взрывотехники осуществляют разминирование инфраструктурных объектов в Изюмском районе.

"Выявлено двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М. Взрыватель – МВЧ-62. Парни работают", — говорится в видео, опубликованном пресс-службой.

Взрывотехники обезвреживают вражеские мины

В полиции подчеркнули, что взрывотехники осматривают лесные зоны и населенные пункты, где находят другие опасные боеприпасы, оставленные российскими оккупантами.

Взрывотехник обезвреживает мину Фото: Нацполиция

Найденный вражеский арсенал специалисты уничтожают на отдельно отведенных территориях.

Взрывотехник обезвреживает мину Фото: Нацполиция

Напомним, 13 февраля российские военные обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Купянском районе Харьковской области. По информации ОВА, в результате вражеского обстрела двое мужчин погибли, а еще двое людей получили ранения.

Ранее, в ночь на 10 февраля, ВС РФ атаковали Харьков и Харьковскую область беспилотными летательным аппаратами, в результате чего погибли семеро мирных жителей. Из-за атаки полностью уничтожены 14 частных домов.