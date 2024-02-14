"Не поперло": на фронте ликвидировали известного блогера-оператора FPV-дронов РФ "Астапа" (фото)

В своем телеграм-канале "Астап" хвастался работой российских дронов по позициям Сил обороны и убийствами украинских солдат и называл такие дни "когда прет".

На Запорожском направлении Силы обороны ликвидировали российского пилота FPV-дронов Ивана Ванюшенко. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

"Один из ведущих российских операторов FPV-дронов с позывным "Астап" был ликвидирован на Запорожском направлении. Иван Ванюшенко служил в ВДВ и также вел пропагандистский телеграм-канал", — написал журналист.

Аналитик Necro Mancer в Х(твиттере) сообщил, что накануне гибели "Астап" засветился в большом интервью на страницах "Комсомолки".

"FPV-"гуманист" Ванюшенко Иван Сергеевич 1983 г.р. по прозвищу "Астап" испортил много крови ВСУ и отлетал почти сразу после бодрого интервью в "Комсомолке". Такое вот получилось совпадение", — говорится в сообщении.

В своем телеграм-канале "Астап" постоянно хвастался работой российских дронов по позициям Сил обороны и убийствами украинских солдат.

"Бывают дни, когда просто прет, когда все четко идет по плану. Но бывает и по-другому, когда все через ср*ку. Вот и тот день был таким", — писал, как будто чувствовал, в одном из своих сообщений "Астап".

Напомним, что российская частная военная компания "Редут" потеряла в Украине своего командира. Его "поймала" украинская мина на Херсонщине.

Ранее ВСУ ликвидировали пилота РФ, который совершил более 500 боевых вылетов. Вячеслав Киселев был опытным штурманом ВС РФ. Он участвовал, в том числе, в бомбардировке городов в Сирии.