"Украинцы имеют право на праздник": в ГУР рассказали подробности уничтожения БДК "Цезарь Куников"

После успешной операции Украины по уничтожению БДК "Цезарь Куников" можно надолго ставить жирных крест на попытке врага проводить десантные операции против Украины, сказал Юсов.

Украинцы и украинки имеют право на праздник, поэтому ГУР и ВСУ поздравили их с Днем святого Валентина и в честь этого потопили российский корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Об этом и о подробностях спецоперации в комментарии журналистам рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

"Сложный период, сложные времена. Но тем не менее в эти сложные времена украинцы и украинки имеют право на праздник, и поэтому Главное управление разведки и все сладовые Сил безопасности и обороны Украины поздравили сегодня украинцев с днем святого Валентина. Вот такая успешная операция, когда "Цезарь Куников" теперь на дне, и все от этого радуются и радуются", — сказал Юсов.

Он добавил, что весь мир сейчас видит, как эффективно работают украинские морские дроны, а Magura теперь — уже бренд, который "более мощный, чем так называемые российские десантные корабли". Также Андрей Юсов отметил, что украинцы учатся на предыдущих ошибках и совершенствуют тактику и статегию.

"После сегодняшней успешной операции можно надолго ставить жирных крест на попытке врага проводить десантные операции против Украины", — сказал Юсов.

Он сказал, что операция была подобна той, которая проводилась ранее с российским кораблем "Ивановец", но она имеет некоторые отличия.

"Количество морских дронов мы разглашать не будем, но да, это были Magura V5, об этом уже можно говорить. Да, сегодня был уничтожен БДК "Цезарь Куников", примерно в 4 км от берега в районе Алупки. Конечно, это сложные комплексные операции, которые готовятся длительное время, отслеживаются маршруты, собираются данные", — сказал Юсов.

Он добавил, что операция прошла успешно, как и планировалось.

Уничтожение БДК "Цезарь Куников" РФ в Черном море: что известно

14 февраля украинские дроны Magura V5 подбили большой российский десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ нанесли серьезный ущерб Черноморскому флоту РФ и это большое достижение, которое свидетельствует о мощи украинской армии.

Кроме войны против Украины экипаж участвовал в войне РФ против Грузии. "Цезарь Куников" возглавил оккупационную группу российских ВДК и атаковал грузинские катера.

На портале Defense Express проанализировали работу морских дронов Magura V5, которые участвовали в операции ГУР. Российские матросы безуспешно пытались из автоматов отбить атаку морских дронов Magura V5. Украинские беспилотники атаковали вражеский корабль стаей с разных ракурсов, последовательно поражая его в ключевые точки, рассказывают аналитики.