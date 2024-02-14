Новый-старый B-52: как США готовят к полетам бомбардировщик, который прослужит 100 лет

Впервые в истории Воздушных сил США, самолет будет служить 100 лет. Армия должна изменить подход к обслуживанию и применению B-52, который станет носителем гиперзвуковых ракет и другого современного вооружения.

Армия США планирует эксплуатировать бомбардировщик B-52 Stratofortress до 2060 года, тогда как сам самолет был создан в 1960-х. Он является важным элементом в Воздушных силах. Об этом сообщает Defense News.

Во времена холодной войны бомбардировщики B-52 выполняли круглосуточные миссии по ядерной готовности на краю советского пространства, а также проводили масштабные бомбардировки во время войны во Вьетнаме. Воздушные силы США готовятся принять в строй стелс-бомбардировщик B-21 Raider и снять с эксплуатации B-1 Lancer, B-2 Spirit. В 2030-х годах армия планирует иметь флот из бомбардировщиков по меньшей мере 100 B-21 и 76 B-52, которые прошли глубокую модернизацию сверху донизу. Для США это самое масштабное обновление флота бомбардировщиков за целое поколение.

США выделяют около 48,6 млрд долларов США для модернизации B-52J. Цель программы оставлять самолеты в строю примерно до 2060 года, что означает, что летчики будут летать почти на столетних бомбардировщиках. Когда B-52 вводили в строй, то военные ожидали, что он прослужит 20 лет.

B-52 Стратофортресс Фото: US Air Force

Поэтому, чтобы Stratofortress оставались в строю до 2060 года Воздушные силы переосмысливают и переоценивают стратегию над обслуживанием и применением самолетов. B-21 и B-52J будут проводить широких целей задач, включая применение новейшего гиперзвукового оружия.

Центральным элементом модернизации B-52J является замена двигателей Pratt & Whutney TF33 на Rolls-Royce F130. Программа разработки двигателя стоит 2,6 млрд долларов. Первые тестовые полеты с обновленным двигателем должны начаться в конце 2028 года. Также самолет получит новый радар, улучшенную авионику, вооружение, цифровые дисплеи и другие системы, которые заменят аналоговое оборудование. Если этого не сделать, то возможно, Воздушным силам придется списать до 40% флота.

Сложности с бомбардировщиками B-52

Хизер Пенни, пилот F-16 в отставке и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла говорит, что США мало инвестировали в бомбардировочный флот с 1990-х годов. Из-за этого сократили приобретение B-2, позволили прийти в упадок флоту B-1 и слишком долго шли к началу работ над B-21. В результате военные должны полагаться на столетние B-52.

Из 744 построенных самолетов B-52 в строю осталось 10%. Время берет свое. Уровень пригодности самолета к миссии неуклонно снижался в течение последнего десятилетия с современного максимума в 78% в 2012 году до 59% в 2022 году — последнем году, за который доступна статистика.

Ключевые запчасти становятся все более недоступными, потому что компании, которые их производили, могут попросту закрыться или изменить профиль. B-52 может быть старым, но это крепкий самолет, сказал капитан Джонатан Ньюарк, офицер-инструктор по системам вооружения во время тренировочного полета. И хотя некоторые его системы могут выглядеть устаревшими, они выполняют свою задачу.

"Вы посмотрите на эту клавиатуру, она выглядит как что-то из холодной войны. Доктор Стрейнджлав, да? Но с помощью этой клавиатуры мы могли бы выполнить любой набор миссий... вплоть до самого современного оружия", — замечает Митчелл.

Напомним, 3 января СМИ писали, что модернизация бомбардировщиков B-52 может сорваться.

28 декабря стало известно, что B-52 Stratofortress модернизируют под гиперзвуковые ракеты HACM.