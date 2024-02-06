Ветераны противостоят Китаю: США направили на Гуам бомбардировщики B-52H Stratofortress

Кажется невероятным, отмечают эксперты, но самолеты были направлены на авиабазу Andersen как мощный ударный авиационный инструмент стратегического сдерживания КНР и Северной Кореи.

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В рамках миссии стратегического сдерживания Bomber Task Force (BTF) в конце января ВВС США направили на Гуам несколько бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress из 5-го бомбардировочного крыла, базирующегося в Северной Дакоте. Самолеты приземлились на авиабазе Andersen, расположенной на острове, сообщили в Defensa.

"Целью этой группировки является укрепление потенциала сдерживания ВВС США в Тихоокеанском регионе в рамках Тихоокеанских военно-воздушных сил (PACAF)", — пишут обозреватели.

Авторы публикации отмечают, что данные бомбардировщики состоят на вооружении американских ВВС уже почти 65 лет, поэтому кажется невероятным, что они, очевидно, все еще являются одним из главных средств военного сдерживания Соединенных Штатов. Согласно официальной версии, B-52H — это мощный ударный авиационный инструмент США, который интегрирован с союзниками и партнерами, "чтобы продемонстрировать приверженность Вашингтона безопасности и стабильности в западной части Тихого океана".

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Эксперты также предположили, что хотя в официальном коммюнике об этом прямо не говорится, но речь идет о неспокойной Северной Корее и главной региональной державе в этом регионе — Китае, который ежедневно угрожает союзнику США, Тайваню, своими истребителями и кораблями.

Между тем, несмотря на возраст бомбардировщиков B-52H, которые были построены компанией Boeing в период с 1960 по 1962 год, очевидно, что эти самолеты не потеряли актуальность, так как за эти шесть с половиной десятилетий они неоднократно модернизировались.

Напомним, заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Уильям Лаплант 23 января заявил о начале малосерийного производства новейшего бомбардировщика B-21 "Raider". После успешных летных испытаний самолета компания Northrop Grumman получила на его производство зеленый свет от Минобороны США.