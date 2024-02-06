Ветерани протистоять Китаю: США направили на Гуам бомбардувальники B-52H Stratofortress

Здається неймовірним, зазначають експерти, але літаки були спрямовані на авіабазу Andersen як потужний ударний авіаційний інструмент стратегічного стримування КНР і Північної Кореї.

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У рамках місії стратегічного стримування Bomber Task Force (BTF) наприкінці січня ВПС США направили на Гуам кілька бомбардувальників Boeing B-52H Stratofortress із 5-го бомбардувального крила, що базується в Північній Дакоті. Літаки приземлилися на авіабазі Andersen, розташованій на острові, повідомили в Defensa.

"Метою цього угруповання є зміцнення потенціалу стримування ВПС США в Тихоокеанському регіоні в рамках Тихоокеанських військово-повітряних сил (PACAF)", — пишуть оглядачі.

Автори публікації зазначають, що ці бомбардувальники перебувають на озброєнні американських ВПС уже майже 65 років, тому видається неймовірним, що вони, вочевидь, усе ще є одним із головних засобів військового стримування Сполучених Штатів. Згідно з офіційною версією, B-52H — це потужний ударний авіаційний інструмент США, який інтегрований із союзниками і партнерами, "щоб продемонструвати прихильність Вашингтона безпеці і стабільності в західній частині Тихого океану".

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Експерти також припустили, що хоча в офіційному комюніке про це прямо не йдеться, але йдеться про неспокійну Північну Корею та головну регіональну державу в цьому регіоні — Китай, який щодня погрожує союзнику США, Тайваню, своїми винищувачами та кораблями.

Тим часом незважаючи на вік бомбардувальників B-52H, які були побудовані компанією Boeing у період з 1960 до 1962 року, очевидно, що ці літаки не втратили актуальності, адже за ці шість з половиною десятиліть їх неодноразово модернізували.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США із закупівель і підтримки Вільям Лаплант 23 січня заявив про початок малосерійного виробництва новітнього бомбардувальника B-21 "Raider". Після успішних льотних випробувань літака компанія Northrop Grumman отримала на його виробництво зелене світло від Міноборони США.