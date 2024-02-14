Черноморский флот РФ теряет по кораблю в месяц или около того, — СМИ

24 марта 2022 года украинские ракеты обстреляли БДК "Цезарь Куников" водоизмещением 3450 тонн. Судно получило повреждения, а капитан погиб от осколков взорвавшегося рядом другого десантного корабля — "Саратов".

Черноморский флот продолжает терять примерно по одному боевому кораблю в месяц. Десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" чудом покинул Бердянск, когда 24 марта 2022 года украинские ракеты обстреляли оккупированный порт. Об этом пишет Forbes.

БДК водоизмещением 3450 тонн получил повреждения, а капитан погиб, когда неподалеку взорвался другой десантный корабль — "Саратов".

Прошло 23 месяца и ВСУ вновь взялись за "Куникова". Согласно опубликованной в среду, 14 февраля, информации, горящее и тонущее судно запечатлели в нескольких километрах от Алупки.

Российские войска используют свои десантные корабли для доставки боеприпасов в гарнизоны на юге Украины, этим и объясняется их уязвимость перед морскими дронами.

Черноморский флот начал полномасштабное вторжение в Украину с девятью десантными кораблями. За два года тяжелых боев украинцы взорвали или потопили три корабля проекта 775 (в кодификации НАТО — Ropucha (жаба — польск.) и проекта 1171 "Саратов" и "Тапир".

Были также взорваны или потоплены крейсер, подводная лодка, корабль снабжения, несколько патрульных катеров, малые десантные корабли и ракетный корвет.

Это больше одной пятой всего Черноморского флота, в последнее время российские корабли тонут примерно по одному в месяц.

Но в силу того, что ВС РФ нужно снабжение в южной части Украины, их приходится использовать для перевозки военного груза.

Патовое положение в войне наблюдается практически везде на линии фронта, кроме Авдеевки. И, судя по всему, стоит ожидать, что Силы обороны Украины удвоят активность своей антикорабельной кампании. Если ВСУ удастся потопить оставшиеся четыре крупных российских корабля, основные морские пути снабжения к югу Украины будут перерезаны.

Напомним, что российские источники подтвердили поражение БДК, но отмечают, что экипаж жив. Вблизи корабля находились спасательные лодки.

Также сообщалось, что новый главком Александр Сырский назвал главную цель ВСУ.