"Ожидайте хороших новостей": начался первый "Рамштайн" с участием Сырского

Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что во время заседания Контактной группы планируют сфокусироваться на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях.

В среду, 14 февраля, проходит 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Оно стало первым для Александра Сырского в должности главнокомандующего Вооруженными силами. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

"Начинаем 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины — на этот раз оно происходит онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского — для него это первая встреча в формате Рамштайн в качестве Главнокомандующего ВСУ", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что вместе с главнокомандующим Сырским и начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым "настроены на результативную работу".

"Сфокусируемся на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях, а также подготовке как к долгосрочным вызовам, так и решении насущных потребностей", — уверяет министр.

Напомним, 13 февраля в пресс-службе Пентагона опубликовали анонс вступительного слова министра обороны США Ллойда Остина, которого недавно выписали из больницы, к 19-й встрече в формате "Рамштайн".

Ранее глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что на встрече по оборонным потребностям Украины в формате "Рамштайн" 14 февраля будет доклад о коалиции по подготовке истребителей F-16 для ВСУ.