У Пентагона закончились деньги для Украины: США впервые провели "Рамштайн" без своей поддержки

По информации Пентагона, даже несмотря на то, что средства исчерпаны, часть ранее закупленного оружия будет продолжать поступать, поскольку почти 19 миллиардов долларов обеспечили долгосрочные военные контракты.

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Министр обороны США генерал Ллойд Остин выступил на "Рамштайне" 23 января и впервые заявил, что у Пентагона закончились деньги для Украины. Об этом пишет Associated Press (АР).

Глава Пентагона призвал на 18-й ежемесячной конференции 50 стран, координирующих поддержку Украины, предоставить ВСУ больше необходимого вооружения.

"Я призываю эту группу предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков", — сказал Остин во вступительной речи, транслируемой из его дома, где он восстанавливается после операции по поводу рака простаты.

После встречи Селеста Уолландер, помощник министра обороны США по международным делам, сообщила журналистам, что Министерство обороны Украины получает сообщения с передовой о том, что "подразделения не имеют необходимых запасов и запасов боеприпасов".

"Это одна из причин, по которой мы уделяем особое внимание необходимости отвечать на вопросы Конгресса, чтобы они могли продвинуться вперед в принятии решения закона о помощи (Украине. — Ред.)", — подчеркнула Уолландер.

Ожидая, пока Конгресс одобрит выделение дополнительных денег на борьбу с Россией, Вашингтон будет рассчитывать на то, что союзники продолжат сокращать разрыв.

Помощь европейских союзников

Пока Украина ждет решения Конгресса США, европейские союзники, по информации AP, продвигаются вперед с новыми мерами по поддержке Украины.

Так, в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о совместном контракте на сумму 1,2 миллиарда долларов на закупку более 222 тысяч выстрелов 155-мм боеприпасов.

"Эти снаряды являются одними из наиболее часто используемых боеприпасов в войне, и контракт будет использоваться для пополнения запасов союзников, которые перебросили свои собственные резервы в Киев", — пишет издание.

Кроме того, ЕС в преддверии второй годовщины войны готовит пакет помощи Украине, в котором будут не только денежные средства, но и военная помощь, и санкции. В целом финансирование будет включать предоставление Киеву 50 миллиардов евро в течение ближайших четырех лет.

Помощь США

Оборонное ведомство США объявило о своем последнем пакете помощи Украине в сфере безопасности 27 декабря 2023 года, напоминает АР. Пакет стоимостью 250 миллионов долларов включал в себя 155-миллиметровые снаряды, зенитные ракеты "Стингер" и другое вооружение из существующих запасов.

С тех пор помощь Украине и Израилю на сумму более 110 миллиардов долларов застопорилась из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу внутренней политики США, включая дополнительную безопасность на границе с Мексикой. Сенаторы пытаются заключить двухпартийное соглашение, которое включало бы помощь Украине на сумму почти 61 миллиард долларов и внесло бы изменения в пограничную политику. Но республиканцы возобновляют усилия по сокращению объема помощи Украине, ориентируясь на деньги, которые пойдут в гражданский сектор Украины, и утверждают, что европейские страны могли бы вмешаться для финансирования этих потребностей.

"Но даже если соглашение удастся достичь в Сенате, пакет встретит еще большую оппозицию в Палате представителей, где многие республиканцы неоднократно голосовали против военных действий Украины", — напоминает издание.

С момента вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине более 44,2 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. Около 23,6 миллиарда долларов из этой суммы было взято из существующих военных запасов, а почти 19 миллиардов долларов было отправлено в виде долгосрочных военных контрактов. Поэтому, как утверждают эксперты, даже несмотря на то, что средства исчерпаны, часть ранее закупленного оружия будет продолжать поступать.

Дополнительные 1,7 миллиарда долларов были предоставлены Госдепартаментом США в виде иностранного военного финансирования.

Как отмечает АР со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке, полковника Марти О’Доннелла, США и около 30 международных партнеров продолжают обучать украинские силы и на данный момент, по информации АР, обучили 118 тысяч украинских военнослужащих в различных точках по всему миру. Еще около 1500 бойцов в настоящее время проходят подготовку.

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Напомним, что в США предупредили: ближайшие месяцы станут критическими для Украины. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Конгресс США должен оперативно принять решение об оказании поддержки Украине, т.к. боевые действия в ближайшие месяцы будут иметь ключевое значение для Киева.