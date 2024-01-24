У Пентагона закінчилися гроші для України: США вперше провели "Рамштайн" без своєї підтримки

За інформацією Пентагону, навіть попри те, що кошти вичерпано, частина раніше закупленої зброї продовжуватиме надходити, оскільки майже 19 мільярдів доларів забезпечили довгострокові військові контракти.

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Міністр оборони США генерал Ллойд Остін виступив на "Рамштайні" 23 січня і вперше заявив, що у Пентагона закінчилися гроші для України. Про це пише Associated Press (АР).

Очільник Пентагона закликав на 18-й щомісячній конференції 50 країн, які координують підтримку України, надати ЗСУ більше необхідного озброєння.

"Я закликаю цю групу надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів", — сказав Остін у вступній промові, яку транслювали з його будинку, де він відновлюється після операції з приводу раку простати.

Після зустрічі Селеста Волландер, помічник міністра оборони США з міжнародних справ, повідомила журналістам, що Міністерство оборони України отримує повідомлення з передової про те, що "підрозділи не мають необхідних запасів і запасів боєприпасів".

"Це одна з причин, через яку ми приділяємо особливу увагу необхідності відповідати на запитання Конгресу, щоб вони могли просунутися вперед в ухваленні рішення закону про допомогу (Україні. — Ред.)", — підкреслила Волландер.

Очікуючи, поки Конгрес схвалить виділення додаткових грошей на боротьбу з Росією, Вашингтон розраховуватиме на те, що союзники продовжать скорочувати розрив.

Допомога європейських союзників

Поки Україна чекає на рішення Конгресу США, європейські союзники, за інформацією AP, просуваються вперед із новими заходами з підтримки України.

Так, у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про спільний контракт на суму 1,2 мільярда доларів на закупівлю понад 222 тисяч пострілів 155-мм боєприпасів.

"Ці снаряди є одними з найбільш часто застосовуваних боєприпасів у війні, і контракт буде використовуватися для поповнення запасів союзників, які перекинули свої власні резерви до Києва", — пише видання.

Крім того, ЄС напередодні другої річниці війни готує пакет допомоги Україні, в якому будуть не тільки кошти, а й військова допомога, і санкції. Загалом фінансування включатиме надання Києву 50 мільярдів євро протягом найближчих чотирьох років.

Допомога США

Оборонне відомство США оголосило про свій останній пакет допомоги Україні у сфері безпеки 27 грудня 2023 року, нагадує АР. Пакет вартістю 250 мільйонів доларів містив 155-міліметрові снаряди, зенітні ракети "Стінгер" та інше озброєння з наявних запасів.

Відтоді допомога Україні та Ізраїлю на суму понад 110 мільярдів доларів застопорилася через розбіжності між Конгресом і Білим домом щодо внутрішньої політики США, включно з додатковою безпекою на кордоні з Мексикою. Сенатори намагаються укласти двопартійну угоду, яка включала б допомогу Україні на суму майже 61 мільярд доларів і внесла б зміни в прикордонну політику. Але республіканці відновлюють зусилля зі скорочення обсягу допомоги Україні, орієнтуючись на гроші, які підуть у цивільний сектор України, і стверджують, що європейські країни могли б долучитися для фінансування цих потреб.

"Але навіть якщо угоди вдасться досягти в Сенаті, пакет зустріне ще більшу опозицію в Палаті представників, де багато республіканців неодноразово голосували проти воєнних дій України", — нагадує видання.

З моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні понад 44,2 мільярда доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки. Близько 23,6 мільярда доларів із цієї суми було взято з наявних військових запасів, а майже 19 мільярдів доларів було відправлено у вигляді довгострокових військових контрактів. Тож, як стверджують експерти, навіть попри те, що кошти вичерпано, частина раніше закупленої зброї продовжуватиме надходити.

Додаткові 1,7 мільярда доларів були надані Держдепартаментом США у вигляді іноземного військового фінансування.

Як зазначає АР з посиланням на представника армії США в Європі та Африці, полковника Марті О'Доннелла, США і близько 30 міжнародних партнерів продовжують навчати українські сили і наразі, за інформацією АР, навчили 118 тисяч українських військовослужбовців у різних точках по всьому світу. Ще близько 1500 бійців наразі проходять підготовку.

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Нагадаємо, що в США попередили: найближчі місяці стануть критичними для України. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, Конгрес США має оперативно ухвалити рішення щодо надання підтримки Україні, тому що бойові дії найближчими місяцями матимуть ключове значення для Києва.