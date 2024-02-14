Люди под завалами и 7 пострадавших: ВС РФ атаковали Харьковскую область ракетами, — ОВА

По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, для обстрела оккупанты использовали ракеты С-300. В результате "прилеты" зафиксированы в двух жилых зданиях.

14 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область при помощи ракетного вооружения. Глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале поделился подробностями.

По его словам, речь идет про населенный пункт Великий Бурлук. ВС РФ предварительно использовали ракеты С-300, которые попали в двухэтажный жилой дом. Также пострадало еще одно помещение, которое стояло рядом.

"Пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали", — написал Олег Синегубов.

ВС РФ атаковали Харьковскую область ракетами Фото: Скриншот

Также под завалами остаются люди, о чем дополнительно сообщил глава Харьковской областной военной администрации. На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и предоставляют пострадавшим всю необходимую помощь.

Также на месте инцидента находятся все необходимые профильные службы. Больше информации касаемо вражеского обстрела на момент публикации материала не прозвучало.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по ферме под Купянском. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что двое мирных жителей получили несовместимые с жизнью травмы, в результате чего скончались.

Также сообщалось, что в результате атаки российских дронов по Харькову 10 февраля погибли семь человек. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в результате ударов по АЗС разлилось горящее топливо. Оно перенесло огонь на более десятка жилых домов.