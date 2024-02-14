"Задачи будут выполнены": в Кремле сделали заявление о сроках войны в Украине

Представитель президента РФ Владимира Путина заявил, что военные действия на территории Украины завершится тогда, когда россияне достигнут своей цели.

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины может длиться дольше, чем планировали в Кремле, однако в конце концов все задачи "будут выполнены". Об этом в среду, 14 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"СВО может идти дольше планируемого, но все задачи будут выполнены", — говорит Песков.

Кроме того, спикер Путина заявил, что война завершится тогда, когда ее цель будет достигнута, передает ТАСС.

"Специальная военная операция будет продолжена до того момента, пока все поставленные задачи будут достигнуты", — говорится в сообщении.

Путин предлагал США заморозить войну в Украине

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что президент Российской Федерации Владимир Путин через посредников предлагал Соединенным Штатам заморозить войну в Украине, однако они отклонили предложение.

По информации российских собеседников, в прошлом году Путин публично и частным образом через посредников, в частности через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке и других, посылал Вашингтону "сигналы" о том, что он готов рассмотреть прекращение огня в Украине.

Еще один источник заявил изданию, что "с американцами все развалилось". По его словам, в США "не хотели давить на Украину".

Напомним, по мнению журналистов Bloomberg, интервью президента РФ Владимира Путина с Такером Карлсоном подтвердило, что основная цель российского лидера в войне против Украины заключается в территориальных завоеваниях. В публикации Марка Чемпиона говорится, что Путин убежден в принадлежности России некоторых украинских территорий.