"С этим надо справляться": в Раде заговорили о мерах в отношении Telegram (видео)

По словам главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, именно Telegram находится на 1-м месте по количеству дезинформации, поэтому необходимо продумать последующие шаги, чтобы это исправить.

Мессенджер Telegram может быть опасным для пользователей по всему миру и об этом уже заговорили даже в Европе. В Украине также обсуждается вопрос его регулирования. Об этом заявила глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире телеканала "Мы — Украина".

По ее словам, если брать компанию Meta, в которую входят социальные сети Instagram и Facebook, то с ними можно вести коммуникацию, ведь у них есть специальные представительства. Про Telegram такого сказать нельзя.

Также, как заявила Ольга Герасимьюк, именно Telegram находится на 1-м месте по дезинформации. Даже если брать события в Буче и Киевской области, которые произошли там во время оккупации россиянами.

"Буквально на прошлой неделе я слышала от определенных народных депутатов мысли о том, что нам нужно принимать серьезные меры. Другое дело — какие предлагаются законопроекты, их надо хорошо продумывать и продумывать меры. Но то, что с этим надо справляться — это факт", — заявила Ольга Герасимьюк.

К слову, отдельно было добавлено, что уже 8 Telegram-каналов местного значения зарегистрировались в качестве медиа, что не может не радовать главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Она считает, что это значительно упрощает диалог, ведь известно с кем идет разговор.

Напомним, 14 февраля представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, какую угрозу может нести Telegram для Украины. По его словам, Киев выстраивает коммуникацию с платформами, которые вызывают определенные вопросы. С Telegram получается сложнее всего, но работа продолжается.