Украина потопила корабль "Цезарь Куников": у ВС РФ на юге будет больше проблем, — эксперт

Как рассказал российский журналист Тимур Олевский, у затонувшего судна нет аналогов, ведь РФ сейчас не производит больше десантные корабли. Более того, "Цезарь Куников" играл важную роль в российской логистике на юге.

Черноморский флот стал сакральной вещью для России, а потому уничтожение корабля "Цезарь Куников" стало серьезным ударом для Кремля. Об этом заявил оппозиционный российский журналист, редактор The Insider Тимур Олевский в комментарии "24 каналу".

По его словам, президент РФ Владимир Путин лично приложил руку к тому, чтобы Черноморский флот заимел большою значимость для россиян.

"Методическое уничтожение черноморского флота – это, с отрезвляющей точки зрения, очень важная история", – сказал Олевский.

Он также отметил, что большой десантный корабль "Цезарь Куников" выполнял важную функцию для оккупантов на юге. Так, он перевозил большое количество грузов, в том числе военного назначения, технику и людей. Поэтому потеря корабля может вызвать серьезные проблемы в российской логистике.

Олевский заявил, что у затонувшего судна нет аналогов, ведь РФ сейчас не производит больше десантные корабли.

"Видимо, все настолько плохо, что у корабля, который имеет такое значение, не было никакого военного эскорта. Не было никого, кто его мог бы поддержать и прикрыть", — отметил эксперт.

Напомним, что глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что 5 дронов MAGURA уничтожили БДК "Цезарь Куников" с военным грузом. По словам главы разведки, экипаж корабля составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, поскольку поисково-спасательная операция российских войск продолжается.

Напомним, что по словам спикера украинской разведки Андрея Юсова, на корабле "Цезарь Куников", возможно, помимо личного состава, перевозили боекомплект. По предварительной информации, никому из экипажа выжить не удалось.