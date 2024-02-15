ВС РФ заняли 15% Авдеевки и продвинулись возле Бахмута, — ISW (карты)

По данным американских аналитиков, войска РФ предположительно продвигались к главной украинской линии обороны в Авдеевке вдоль улицы Грушевского. Основные боевые действия разворачиваются на северо-западной окраине города и в южной части.

В Росси заявили, что оккупационные войска контролируют приблизительно 17,5% территории Авдеевки Донецкой области. Институт изучения войны (ISW), в свою очередь, подтвердил, что на момент 14 февраля российские силы контролировали не менее 15,4% Авдеевки.

По заявлениям российских источников, войска РФ предположительно продвигались к главной украинской линии обороны в Авдеевке вдоль улицы Грушевского. Российские "военные корреспонденты" также сообщали о продвижении войск РФ на север от Авдеевки, в районе Авдеевского карьера, на юг от Авдеевского коксохимического завода, а также на расстояние до 1,4 км в ширину и 930 метров в глубину к югу от Авдеевки в районе Опытного. Тем не менее, эксперты ISW не обнаружили визуальных подтверждений этих утверждений со стороны России.

Бои продолжались на северо-запад от Авдеевки, вблизи Новобахмутовки, Очеретино и Степного; на юго-запад от Авдеевки, возле Северного, Невельского, Тоненького и Первомайского; а также к югу от Авдеевки, в районе ресторана "Царская охота" и Опытного. Боевые действия также происходили возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западной окраине Авдеевки, а также на северо-западе и юге самого города.

Ситуация в Авдеевке Фото: ISW

Генерал-майор Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", отметил, что российские вооруженные силы совершили 73 авиаудара на Таврическом направлении (через западную Запорожскую область). Это самая значительная серия российских авиаударов на данном направлении в 2024 году.

Представитель украинской бригады, оперирующей на Авдеевском направлении, отметил, что российские вооруженные силы обычно ежедневно совершают более 30 планирующих бомбовых ударов только по Авдеевке. Также было сообщено, что на Авдеевском направлении российские войска сконцентрировали около 50 тысяч солдат.

ВС РФ продвинулись в районе Бахмута

В районе Бахмута наблюдались активные боевые действия 14 февраля, и в этот же период российские войска подтвердили свое продвижение. Геолокационные данные, опубликованные 12 и 13 февраля, показывают, что российские вооруженные силы передвигались в направлении Ивановского, что расположено рядом с трассой Т0504 Константиновка-Бахмут (западнее Бахмута).

Ситуация в районе Бахмута Фото: ISW

По данным российских источников, войска РФ продвинулись на расстояние до 1,5 километров в ширину и 750 метров в глубину к югу от Богдановки (на северо-западе от Бахмута), однако эксперты из ISW не смогли подтвердить данную информацию визуально.

Согласно украинским и российским источникам, боевые действия продолжались в нескольких направлениях: на северо-запад от Бахмута, возле Богдановки; на запад от Бахмута, в районе Ивановского; на юго-запад от Бахмута, возле Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки; и на юг от Бахмута, в районе Пивденного и Шумов.

Сообщается также, что российские "военные корреспонденты" заявляли о нанесении российскими вооруженными силами ударов планирующими бомбами по позициям Вооруженных сил Украины в городе Часов Яр (к западу от Бахмута).

Напомним, 14 февраля сообщалось, что российские оккупанты снова продвинулись на севере и юге Авдеевки Донецкой области. На юге основная задача противника — окружить опорный пункт "Зенит", а на севере — максимально продавить Силы обороны.

Напомним, 13 февраля аналитики DeepState уже сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать на Авдеевку Донецкой области. Во время штурмов враг использует живую силу и атакует с помощью управляемых авиационных бомб.

Также 13 февраля аналитики DeepState рассказали, что российские военные продолжают давление с севера и юга на Авдеевку. Ситуация в городе становится хуже с каждым днем.