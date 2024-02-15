Взрывы в Запорожье 15 февраля: есть попадания, пострадали гражданские (фото)

По словам главы ОВА Ивана Федорова, российская ракета попала в объект инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека получили ранения, также повреждения получили школа, жилая многоэтажка и помещения объекта торговли.

Утром 15 февраля в ходе массированного удара по Украине российские оккупанты обстреляли Запорожье, в городе раздались взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется", — сообщил Федоров.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что в результате атаки пострадали четыре человека. Обстрел также привел к повреждению многоквартирных домов, учебного заведения и помещения объекта торговли.

Фото: Анатолий Куртев / Telegram Фото: Анатолий Куртев / Telegram

"На местах уже работают соответствующие службы", — отметил он.

Обстрел Украины 15 февраля

15 февраля Вооруженные силы Российской Федерации выпустили ракеты в направлении украинских городов. Во время утренней атаки зафиксированы взрывы в Запорожье, Львове и в Полтавской области.

Системы ПВО уничтожили все российские ракеты, которые враг направил на Киев. По столице россияне запустили ракеты разных типов, они заходили в город с нескольких сторон. Обошлось без жертв и разрушений.