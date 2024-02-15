Вместо проблемных Osprey: ВМС США вернулись к устаревшим самолетам C-2 Greyhound

Пока дальнейшая судьба конвертопланов V-22 неизвестна, командование ВМС готовит ветеранов американской авиации к отправке на авианосцы 5-го и 7-го флотов США.

После катастрофы конвертоплана CMV-22B Osprey осенью 2023 военное командование США закрыло все полеты на этих аппаратах. Вместо этих проблемных машин для поддержки операций на авианосцах 5-го и 7-го флотов США американские ВМС возобновили эксплуатацию устаревших самолетов C-2A Greyhound. Об этом сообщает Breaking Defence.

Последняя оставшаяся эскадрилья таких самолетов в составе ВМС США базируется в Норфолке, штат Вирджиния. Как рассказал пресс-секретарь командующего военно-морскими силами, в общей сложности 15 самолетов C-2 Greyhound все еще находятся в строю — они осуществляют поддержку логистики и переброски персонала на Восточном и Западном побережьях.

"В настоящее время VRC-40 (Эскадрилья материально-технического обеспечения в Норфолке — прим ред.) находится на стадии подготовки к выполнению задачи по доставке самолетов на борт авианосцев 5-го и 7-го флотов США", — сказал офицер.

Ветеран американского флота

C-2 Greyhound — это американский палубный тактический транспортный самолет средней дальности, впервые поступивший на вооружение флота в 1966-х году.

Самолет сконструирован с цельнометаллическим крылом, длиной 7,8 м, которые во время стоянки могут складываться назад вдоль фюзеляжа.

Машина имеет грузовой отсек 8,38х2,23х1,68 м, и кормовую грузовую дверь с интегрированной рампой для погрузки и разгрузки. При это грузоподъемность самолета составляет 4,5 т, максимальная скорость — 553 км/ч, крейсерская скорость — 465 км/ч, а практическая дальность — 2 400 км.

На вопрос о том, рассматривали ли ВМС возможность возвращения в строй самолетов C-2, находящихся на долгосрочной консервации, командующий военно-воздушными силами ВМС вице-адмирал Дэниел Чивер ответил, что служба "находится далеко" от того, чтобы прибегать к такому варианту.

Дальнейшая судьба V-22

В декабре все американские V-22 были сняты с вооружения в связи со смертельной катастрофой, произошедшей в ноябре у берегов Японии, в результате которой погибли восемь военнослужащих ВВС США. Тогда говорили, что авария произошла по техническим причинам, однако детали катастрофы все еще расследуются.

Пентагон в свою очередь заявил, что решает проблему совместно со специалистами из Boeing и Textron, и пока Osprey стоят в ангарах, как сказал командующий спецоперациями ВВС генерал Тони Бауэрнфайнд, командование "задействовало другие возможности".

Напомним, в августе 2023 года у северного побережья Австралии потерпел крушение американский конвертоплан MV-22B Osprey с 23 морскими пехотинцами на борту. В результате происшествия погибли три американских морпеха.