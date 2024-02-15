Оборона Авдеевки может стать столь же дорогостоящей, как потеря людей в Бахмуте, — FT

По мнению издания, вместо того чтобы отступить из Авдеевки, где солдаты уже ограничивают боеприпасы на фоне нехватки снабжения, усугубляемой неспособностью США договориться о новой помощи, главком Александр Сырский направил туда подкрепление.

Приближение российских войск к городу Авдеевка в Донецкой области становится испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и армии Украины, которая сталкивается с дефицитом боеприпасов и персонала в условиях ослабления поддержки со стороны Запада. Об этом в четверг, 15 февраля, пишет британская газета Financial Times.

Бои за этот промышленный город, расположенный в 20 километрах к северу от оккупированного Россией Донецка, ведутся с октября прошлого года, но обострение конфликта произошло недавно: на прошлой неделе российские войска прорвали оборону Украины на севере и юге Авдеевки, отмечает издание.

"Вместо того чтобы отступить из Авдеевки, где солдаты уже ограничивают количество боеприпасов на фоне нехватки снабжения, усугубляемой неспособностью США договориться о новой помощи, новый киевский главнокомандующий генерал Александр Сырский направил в восточноукраинский город подкрепление", — говорится в материале FT.

Журналисты отмечают, что Украина переходит на оборонительную стратегию, при этом "целью нашей операции является измотать противника, нанести ему максимальные потери", — заявил Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF. Президент Украины Владимир Зеленский также обещал уделить Авдеевке "максимальное внимание и поддержку".

"В ходе девятимесячного наступления Россия потеряла до 30 000 человек, многие из которых были бойцами частной военной компании "Вагнер" покойного военачальника Евгения Пригожина, впоследствии поднявшей мятеж против Москвы. Благоприятное соотношение потерь, которое первоначально имела Украина, по мере продвижения вперед сужалось. Она потеряла много опытных солдат, что, по мнению американских чиновников, подорвало ее летнее контрнаступление. Защита Авдеевки может оказаться столь же дорогостоящей в то время, когда украинская армия нуждается в пополнении своих рядов за счет массовой мобилизации", — говорится в статье.

Британские журналисты предполагают, что развертывание украинских подкреплений в Авдеевке может стать предвестником отступления, но у Зеленского и Сырского есть "рациональные причины" попытаться удержать город. Это дало бы возможность глубже подготовить оборонительные позиции и стало бы мощным символом способности Украины противостоять российским войскам.

"В октябре и, вероятно, в декабре и начале января, можно было сказать, что Украина причиняет значительные потери российским атакующим", — отмечает военный аналитик Генри Шлоттман на платформе Substack. "Теперь этот аргумент становится все сложнее подтвердить".

Украине будет еще сложнее удерживать город Авдеевка из-за дефицита артиллерийских боеприпасов западного происхождения. Некоторые подразделения уже вынуждены были резко сократить огневую мощь. Российская тактика в городской войне часто включает разрушение зданий с помощью артиллерии, чтобы лишить украинских защитников укрытий перед отправкой легких штурмовых отрядов. Без адекватного снабжения боеприпасами украинцы не могут эффективно ответить на артиллерийские атаки со стороны российских позиций, пишет издание.

До прибытия дополнительных украинских войск в выходные дни, казалось, что отступление из Авдеевки было вполне вероятным. Разведывательная группа Frontelligence Insight, имеющая обширные связи с украинскими военными, заявила, что вопрос не заключается в том "если", а в том "когда" произойдет падение Авдеевки.

"Ситуация в Авдеевке ухудшилась для украинских сил, которые последовательно вытесняются из защищаемых жилых районов в условиях недостаточной эффективной борьбы с российской артиллерией", — сообщила Frontelligence в прошлом месяце.

Центр оборонных стратегий, аналитический центр в Киеве, предупредил, что Россия приближается к захвату города, и что украинские силы сталкиваются с "возросшей угрозой окружения".

Генерал Александр Тарнавский, командующий силами Украины на юго-востоке страны, заявил в субботу, что Россия сосредоточила свою огневую мощь на Авдеевке с целью захвата путей снабжения Украины на северной окраине города. По словам Тарнавского, за последние 24 часа российские войска нанесли по Авдеевке 17 авиаударов, 57 штурмовых операций и 599 артиллерийских ударов. В этом районе также разместились спецназ и элитные штурмовые подразделения России.

Потеря Авдеевки станет победой Путина — FT

По мнению FT, потеря Авдеевки станет для российского лидера Владимира Путина самой значительной военной победой с тех пор, как был захвачен Бахмут, особенно в преддверии президентских выборов, запланированных на 15-17 марта в России.

"Авдеевка — это ворота в соседний Донецк, город, оккупированный российскими войсками и их сторонниками с 2014 года. Город был хорошо укреплен украинскими войсками, а его заброшенный угольный и химический завод представлял собой грозную оборонительную позицию. Но наступление российских войск с востока, юга и севера сделало город менее устойчивым. Потеря Авдеевки создаст трудности для Украины в плане возвращения контроля над Донецком, крупнейшим городом на оккупированном Донбассе, и лишит украинскую артиллерию возможности наносить удары по коммуникациям города", — указывает издание.

Шлоттман предупреждает, что развертывание дополнительных украинских войск может стать предвестником отступления из Авдеевки, но у Зеленского и Сырского есть "рациональные причины" для попытки удержания ее. Это дало бы время для укрепления оборонительных позиций дальше на запад. И это стало бы мощным символом способности Украины противостоять российским войскам, что подняло бы боевой дух.

"Вопрос для украинского лидера и его высшего командования заключается в том, какой ценой. Им придется найти "хитрый" баланс между сохранением силы и нанесением противнику большего ущерба, чем они сами, защищая суверенную территорию, сказал Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины, выступая в личном качестве", — пишут журналисты.

Авдеевка — испытание для Сырского

По мнению генерала-майора в отставке и военного стратега Мика Райана, битва за Авдеевку станет проверкой способности Сырского преодолеть "разрыв между желаемыми политическими результатами президента и уменьшающимися военными ресурсами Украины".

"Как и Бахмут, президент, похоже, не хочет сдавать Авдеевку, даже если военная ситуация указывает на то, что отвод войск сейчас может быть лучшим вариантом для сохранения оставшихся бойцов. Не отдать территорию и сохранить боевые силы в нынешних условиях будет очень сложно", — заявил Райан.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что по состоянию на 14 февраля российские силы контролировали не менее 15,4% Авдеевки.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что российские оккупанты снова продвинулись на севере и юге Авдеевки Донецкой области. На юге основная задача противника — окружить опорный пункт "Зенит", а на севере — максимально продавить Силы обороны.