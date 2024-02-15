ВСУ отходят с некоторых позиций в Авдеевке на более выгодные, — командование

Поставки и эвакуация из Авдеевки затруднены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее, сообщили в ОСУВ "Таврия".

Отдельные подразделения Сил обороны Украины в районе Авдеевки начали проводить маневры и иногда отходить на более выгодные рубежи. Есть случаи отражения и возвращения утраченных позиций. Об этом в эфире телемарафона 15 февраля сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, на Авдеевском направлении ситуация сейчас остается очень напряженной, но контролируемой.

"Линия фронта в Авдеевке очень динамична. Происходит маневр нашими подразделениями кое-где на более выгодные позиции, кое-где продолжается отбивание позиций. Ключевое сообщение по этому поводу — поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", — сообщил Лиховий.

Он добавил, что потери оккупантов в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составляют 20 к 1.

"Я посчитал по статистике за прошедшую ночь — с 18 часов вчерашнего дня до 6 часов утра этого дня россияне потеряли личного состава 208 человек. Из них безвозвратные потери россиян с Авдеевского направления к остальным направлениям операционной зоны ОСУВ "Хортица" составляют 20 к 1. Это еще одно красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага именно на Авдеевском направлении", — рассказал Лиховий.

За минувшие сутки в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" ВС РФ нанесли 43 авиаудара, провели 64 боевых столкновения, осуществили 1080 артобстрелов. Львиная доля из этих цифр — это Авдеевское направление. За минувшие сутки здесь оккупанты потеряли 526 человек.

Также было уничтожено 55 единиц техники оккупантов, без учета беспилотников. ВС РФ потеряли 3 танка, 25 бронемашин, 30 артиллерийских систем, средство ПВО, 13 автомобилей. Кроме того, уничтожено еще 5 важных объектов противника, среди которых два пункта управления БпЛА и 3 района сосредоточения личного состава.

Напомним, что 3-я отдельная штурмовая бригада 15 февраля подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Отдельные батальоны бригады провели рейд в оккупированные районы города. Силы ВС РФ на отрезке 3-й ОШБр составляют ориентировочно семь бригад.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан считает, что бригада не сможет изменить ситуацию без достаточного количества боеприпасов.