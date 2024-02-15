В Китае представили экспортный вариант новой 155-мм САУ на колесном шасси (фото)

Эксперты предположили, что новая САУ состоит из широко распространенного в НОАК орудия PLC-181 и башни самоходной гаубицы SH16.

Китайская государственная компания Norinco, которая специализируется на производстве наземных оружейных систем, представила новый тип гаубицы, устанавливаемой на грузовой автомобиль. Это САУ представляет собой беспилотную башню с 155-мм орудием L/52, установленную на шасси грузовика 6x6. Об этом 15 февраля сообщили обозреватели Defense News.

Авторы публикации обратили внимание, что башня нового артиллерийского орудия идентична башне гусеничной самоходной гаубицы SH16, впервые появившейся в каталоге Norinco в 2022 году.

Новая платформа представляет собой ту же 14-тонную беспилотную башню SH16, установленную на шасси грузовика 6х6. При этом Norinco указывает общую боевую массу САУ в 32 тонны.

Китайские производители показали данную САУ в рекламном видеоролике во время празднования китайского Нового года. Дополнительной информации по этой системе пока нет, однако если верить оценке бывшего атташе по вопросам обороны США в Пекине и эксперта по вооружению КНР Денниса Бласко, орудие, похоже, такое же, как и у гаубицы PLC-181, широко распространенной в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Китайская САУ SH-16

По словам Бласко, PLC-181 стоит на вооружении более чем половины артиллерийских бригад, входящих в состав 13 групповых армий Китая. И хотя китайцы ориентируют новую САУ как экспортный вариант, не исключено, что SH16 может быть предназначена и для 155-мм артиллерийских систем НОАК следующего поколения.

"За последние 15 лет, когда модернизация НОАК достигла своего пика, артиллерия стала основным компонентом для организации, оснащения и разработки военной доктрины. И хотя на вооружении все еще остаются некоторые старые типы артиллерийских систем, основная часть сил — новые, произведенные с 2000-х годов", — подытожил Бласко.

Напомним, китайские оружейники разработали новую САУ PLZ-05B. Предположительно, артиллерийская установка будет синтезом ручного управления и высокого уровня автоматизации систем.